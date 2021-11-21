عمليات بغداد :اعتقال مطلوب بالمادة 4 إرهاب ومطاردة سارق في الأعظمية

المستقلة/- تمكنت عمليات بغداد، من القبض على “إرهابي” بكمين استخباري محكم وعدد من المتهمين بقضايا مختلفة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، أنه “تستمر قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة في عملياتها الاستباقية المبنية على معلومات استخبارية وتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة، وفي هذا السياق تمكنت قوة من لواء المشاة (44) من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق بغداد”.

فيما تمكنت قوة من اللواء ذاته من “القاء القبض على متهم بسرقة محل للهواتف النقالة في منطقة الأعظمية بعد مطاردته، وتعمم أوصافه على السيطرات، تم القبض عليه وبحوزته جهاز (لابتوب)، وأجهزة هواتف نقالة مسروق”

إلى ذلك القت قوة من لواء المشاة 42 في الفرقة ذاتها وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، “القبض على متهم بترويج المخدرات يستقل دراجة (تك تك)، وضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، مع أجهزة تعاطي المخدرات، في جانب الرصافة. فضلاً عن إلقاء القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأكد البيان أنه “تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص”.