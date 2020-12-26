عمليات الفرات الأوسط تبحث الازمة الاقتصادية مع تجار وصيادلة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله /.. قالت عمليات الفرات الاوسط محافظة كربلاء، مساء الجمعة، إن “القيادة عقدت اجتماعا امنيا مع تجار المواد الغذائية و صيادلة المحافظة لمناقشة تداعيات خفض قيمة الدينار العراقي وأثره على المواطن بالدرجة الاولى وبالأخص ذوي الدخل المحدود.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ (المستقلة) ان المجتمعين من قادة امنيين وتجار وصيادلة في مقر قيادة عمليات الفرات الاوسط، تخطي الأزمة الحالية وتداعيات خفض قيمة الدينار العراقي، والتعاون والتكاتف لأجل نهضة البلد الاقتصادية “.

وأوضح ان المجتمعين اتفقوا على “مطالبة الحكومة المركزية والبنك المركزي بالعدول عن قرار خفض قيمة الدينار العراقي في الوقت الحالي ومحاولة إيجاد حلول بديلة في اقرار موازنة ٢٠٢١ “.

وأضاف كما “اتفق المجتمعون على دعوة، اعضاء الكتلة النيابية محافظة كربلاء المقدسة والاجتماع بهم لأجل الوقوف مع ابناء الشعب وجمع الاصوات داخل البرلمان لإيقاف التصويت على هذا القرار “.