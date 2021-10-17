عمر العبداللات يغني “الفنجان” أشعار سعود الشربتلي

المستقلة/- طرح “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات أحدث أغنياته المنفردة بعنوان “الفنجان” متعاون في كلماتها مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي، ومن ألحان الفلكلور المطوّر، الذي تم توزيعه مع الموزع الكويتي ربيع الصيداوي، حيث يقول في مقدمتها:

مـيـن يقرالي الفنجان يقـرالي الكــف ويـشوفه

غايب حبيبي وانا ولهان يا ليت تسمح ظروفه

تعبت أدور عن أخباره عليه يا مين يخبرنــي

والله لاعطيه أنا بشاره اللي في قربه يبشرني

وطرح العبداللات أغنية “الفنجان” عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، تحت إشراف ومتابعة مدير أعماله أحمد العبداللات، متضمنة مونتاج جميل تضمنت كلمات الأغنية التي يتغزل في أبياتها الأخرى بالمحبوب حيث يقول:

ويلي مــــن غيبته ويلي نـار الجفا بينه وبيني

انسـى حياتــي ولا انساه شوفة عيونه تكفيني

اسمه صدى صوته ألقاه أتخيله فقلبي وعيني

أنـــــــا أحبه دخيل الله نـــــار البعاد تكويني

من جهة أخرى، يستقبل عمر العبداللات موسماً فنياً حافلاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر ديسمبر القادم لإحياء مجموعة من الحفلات في عدد من الولايات بتنظيم من شركة Petra Events.