عمر العبداللات يطرح “ظل التين” بالتعاون مع سعود بن عبد المجيد

المستقلة/-طرح “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات أغنية طربية جديدة بعنوان “ظل التين” متعاوناً بها مع الشاعر عبدالله الحميدي الرشيدي، ومن ألحان سعود بن عبدالمجيد وتوزيع مصطفى عبد النبي.

وتحمل الاغنية الجديدة الكلمة الخليجية الذي يعيد العبداللات تقديمها بالاسلوب الطربي، حيث يقول في مطلعها:

ماهوب من كثرك ياظلّ التين

وانا لي مْن الشمس ذرية !

يادافن الأموات بالحيين

اللي ماهو ليه؟ .. ما هو ليه !

و قام العبداللات بطرح أغنية “ظل التين” عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الأردنية والخليجية والعربية.

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