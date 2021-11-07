عمر العبداللات يستعد لحفل في “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- بدأت الإستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة والضخمة، لإستقبال الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي وأبناء الجالية الأردنية في الحفل المقرر يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذي يحييه “صوت الأردن” النجم العربي عمر العبداللات، على مسرح اليوبيل بمعرض “إكسبو 2020 دبي”، بالتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني للأردن في المعرض.

وأكد العبداللات أنه بات مستعداً لمشاركة أخوانه الإماراتيين في هذا الحدث الإستثنائي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأشار الى أنه أعد برنامجاً غنائياً من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة، والذي سيقدمهم بعرضه المباشر على أنغام فرقته الموسيقية .

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