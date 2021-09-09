عمر العبداللات يختتم مهرجان جرش 2021

المستقلة/- يختتم “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35 للعام 2021 باحيائه اليوم الختامي لحفلات المهرجان الفنية، والموافق يوم السبت 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية في عرسها السنوي، والذي يشاركه ليلة الحفل الفنانة الأردنية نداء شرارة.

وينتظر أن تحظى هذه الدورة الجديدة لمهرجان جرش للثقافة والفنون تميزاً خاصاً في حفل إفتتاح الحفلات، والتي تحييه الفنانة القديرة ماجدة الرومي، ومرحباً العبداللات بحضورها في الأردن بين الجمهور الأردني والعربي، وبجميع الفنانين العرب المشاركين في هذه الدورة الجديدة، و متشرفاً بإختياره لحفل ختام المهرجان مع جمهوره الكبير في الأردن وضيوفه، خاصة وأنه يحمل شعبية كبيرة في المملكة وخارجها، وسبق أن يسجل في كل مشاركاته بمهرجان جرش حضوراً وتفاعلاً كبيراً مع أغانيه.

ويعتبر “صوت الأردن” العبداللات من أكثر الفنانين الأردنيين والعرب مشاركةً في مهرجان جرش على مدار سنوات طويلة، حيث تعود آخر مشاركة له في المهرجان للعام 2019 ، فيما وصفت وسائل الإعلام الأردنية والعربية حفلات العبداللات في جميع مشاركاته في المهرجان بالتاريخية نظراً للحضور الجماهيري الكبير والتفاعل المنقطع النظير.

ومن المتوقع أن يقوم عمر العبدالللات بتجهيز برنامجاً غنائياً يحمل الكثير من المفاجآت الذي بدأ الإعداد لها لتكون حاضرة على خشبة المسرح الجنوبي برفقة فرقته الموسيقية، وأمام الجمهور الذي ينتظر دائماً الجديد والمميز، وسيقوم بأداء مجموعة من الأغنيات ذات الإنتشار الواسع لأول مرة بشكل حي ومباشر.

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