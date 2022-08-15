عمر العبداللات يحيي ليلة إستثنائية في مهرجان صيف عمان

المستقلة/- أحيا صوت الأردن الفنان عمر العبداللات حفلاً جماهيرياً كبيراًعلى مسرح المدرج الروماني، وسط العاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان 2022 ، حيث كان بإنتظاره جمهور كبير يقدر بالآلاف من محبيه ومعجبيه، تدفقوا مبكراً على المسرح لحضور الحفل، واستقبلوه بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح، وراحوا يرددون معه كلمات أغنياته ليبادلهم نفس المحبة والشعور والتفاعل ، ناثراً جميع معاني الفرح في كافة أرجاء المكان، فكانت ليلة فنية ناجحة بكل المقاييس.

وفي لفتة إنسانية دعا الفنان العبداللات أطفال جمعية الهدب لرعاية متلازمة داون إلى خشبة المسرح وشاركهم في أداء أغنية “الدحية”.

وكانت فلسطين حاضرة في حفل العبداللات ليبعث تحية حب وإجلال للصامدين والمرابطين في غزة وفلسطين ليقدم أشهر الأغنيات التي حققت إنتشاراً كبيراً في العالم العربي “يا جبل ما يهزك ريح” ليشاركه الجمهور غناءها .

وأعرب عمر العبداللات خلال الحفل عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردني والعربي المتواجد في الحفل، مؤكداً فخره واشتياقه بالوقوف أمامه، وأختتم بالترحيب بإدارة المهرجان وشكرها.



ومن جانب آخر، تستعد مدينة العقبة في جنوب الأردن، لإستقبال أضخم وأكبر الحفلات الفنية في صيف 2022، يحييها عمر العبداللات في ساحة الثورة العربية الكبرى، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وذلك مساء يوم الجمعة القادم 19/8/2022، حيث تم الاستعداد والترتيب والتنسيق لإنجاح هذا الحفل منذ فترة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون حضور جماهيري غير مسبوق في حفلات العقبة على مدار الأعوام السابقة.