عمر العبداللات يتصدر “تريند” بأغنية “خابت ظنوني”

المستقلة/- طرح الفنان الأردني عمر العبداللات أحدث أغنياته المنفردة المصورة التي تحمل إسم “خابت ظنوني”، بعد فترة من الترويج لها عبر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قامت بدورها بطرح الأغنية على قنواتها الفضائية، وعبر قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب”، الى جانب جميع التطبيقات المتخصصة.

وتصدرت أغنية “خابت ظنوني عدد من المواقع التواصل الإجتماعي، وحصلت على “تريند” في منصة “تويتر” بمجرد طرحها، وهي من كلمات الشاعر السعودي منصور الشادي، ومن ألحان محمد غازي و توزيع مدحت خميس، ويقول مطلعها :

ليه طيحت قدرك من غلاي وعيوني

ليــــه نزلت نفسك وانت عالي مكان

فيك ماخاب ظني فيك خابت ظنوني

لا ولا عاد بعدك .. شـي اسمه امان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمر العبداللات الغنائية كانت أغنية “فداكِ يالكويت” من كلمات المُعَنى وألحان سعود بن عبدالمجيد وتوزيع موسيقي مصطفى عبد النبي وأهداها العبداللات لدولة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، كما وأهدى المملكة العربية السعودية أغنية “أنا سعودي” وهي من كلمات الشاعر صالح الشادي ومن ألحان العبداللات، وتوزيع محمد القيسي بمناسبة يوم التأسيس بالمملكة.