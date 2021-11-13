عمر العبداللات حضور عربي عالمي غير مسبوق بحفل في “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- شهد مسرح اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي” ليلة فنية غنائية ناجحة في كل المقاييس، أحياها النجم العربي عمر العبداللات، وسط حضور جماهيري كبير تدفق مبكراً لحضور الحفل، إستقبلوه بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح، ليتنقل بين مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة التي حققت انتشاراً محلياً وعربياً، والتي أشعل بها جوانب المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس، وسط ترديد الجمهور لكلمات أغنياته لينثر الفرح في كافة أرجاء المكان.

وعكس الحفل شعبية ونجومية العبداللات الذي قدّم إحدى أقوي حفلاته وسط حضور جماهيري غير مسبوق بأجواء من الفرح والبهجة ليسطر “صوت الأردن” نجاحاً جديداً يضاف الى سلسلة النجاحات المتعددة التي حققها خلال مشواره الفني الطويل.

وكان العبداللات قد استهلّ أمسيته بتحية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبّراً عن سعادته الكبيرة لوقوفه على مسرح اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي” الذي يشهده العالم من أرض الإمارات.

العبداللات وكاس العرب

ومن جهة أخرى، إنتهى عمر العبداللات من تصوير أغنية خاصة ببطولة كأس العرب في دولة قطر من إخراج سعيد الماروق، ويشارك صوت الأردن في تصوير الأغنية عدد من نجوم الفن في الوطن العربي وسيتم طرحها بالتزامن مع بداية البطولة والمقامة في قطر نهاية الشهر الحالي  نوفمبر.

كما سيغادر العبداللات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية الشهر الحالي نوفمبر، لإحياء مجموعة كبيرة من الحفلات في عدد من الولايات، ويشاركه في هذه الحفلات الفنان الفلسطيني محمد عساف بتنظيم من شركة بيترا إيفنت.

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عمر العبداللات حضور عربي عالمي غير مسبوق بحفل في “إكسبو 2020 دبي”

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