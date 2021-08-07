عمرو دياب ودينا الشربيني جنباً إلى جنب

المستقلة /- صدم المتابعين والجمهور بالصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان عمرو دياب إلى جانبه زوجته السابقة دينا الشربيني، بالإضافة إلى الفنانة يسرا والممثل شيكو والممثلة غادة عادل، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل للإعتقاد أن الثنائي قد انهى الخلافات وعادا من جديد للعلاقة.

وبعد التحقق من الصورة وتاريخها، أكدت المعلومات ان هذه الصورة تم التقاطها قبل انفصال الثنائي بشهر واحد وذلك خلال تصوير الحملة الاعلانية لاحد التطبيقات الذي تم اطلاقها مؤخرا، اذ انتشرت الصور الخاصة بالحملة الاعلانية له ومن بينها هذه الصورة.

ويذكر ان قصة حب كبيرة عاشها الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني”، تشاركا فيها الكثير من التفاصيل، كما الف الهضبة أجمل الأغاني لها مثل “أماكن السهر” و”برج الحوت” “زي ما انتي”.

ولكن إنفصال الثنائي شكل صدمة لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي والوسط الفني، دون ذكر أي اسباب، ولكن أكدت بعض المصادر أن سبب الانفصال كان رفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني، مما سبب بخلاف حاد بينهما، ما دفع دينا الشربيني إلى ترك المنزل ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.