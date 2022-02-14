عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة عن شيرين

المستقلة /- من خلال برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، تفاصيل جديدة بشأن عودة الفنانة المصرية شيرين، وطليقها الفنان حسام حبيب، خاصة بعد ما تردد مؤخرًا عن عودتهما، حيث اكد أديب انه تواصل مع شيرين بحكم الصداقة التي تجمعهم، وسألها عن حقيقة عودتها إلى حبيب، فأجابته أن كل الشائعات التي نالتها خلال الأيام الماضية غير حقيقية.

وأشارت شيرين انه لو كان هناك هناك مستجدات ستصرح بنفسها أو سيخرج حبيب ليتحدث عنه، ولن يتحدث شخص آخر بالنيابة عنهما، وأكدت ان علاقتها بطليقها جيدة، وهما يتواصلان معا، حيث من الطبيعي أن يتواصلا ويتفاهما في العديد من الأمور.

وما أثار الجدل مؤخرا ما كشف منظم الحفلات يوسف دندش، لعدد من الجرائد والصحف، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، وووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على الصلح، ووصفهما بالصديقين العزيزين، وبمجرد انتشار الخبر بدأ المشاهير والنجوم والجمهور في المباركة لكليهما، وبدات التعليقات والاشاعات تنهال وتتزايد.

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وكانت شيرين قد تواصلت مع الجمهور في وقت سابق لإعلان خبر انفصالها عن حسام حبيب بعدة طرق، أبرزها الإعلامية نضال الأحمدية التي نشرت تسجيلات شيرين وهي تهاجم حسام حبيب، مستخدمة عبارات قاسية في وصف ما كانت تتعرض له أثناء زواجها منه، ما جعل خبر انفصالهما يتصدر الترند لأيام.