عمرو أديب يكشف الوضع الصحي للفنانة ” نجاة الصغيرة “

المستقلة /- نفى الإعلامي المصري، عمرو أديب، الشائعات التي طالت صحة الفنانة المصرية الشهيرة، نجاة الصغيرة، مشيرا إلى أنها “قدمت تاريخا كبيرا لم يتكرر، وقيمة كبيرة في الفن المصري، والعربي”.

وأكد عمرو أديب أن نجاة الصغيرة تعد “أسطورة من أساطير الغناء في العالم العربي”، لافتا أن المايسترو، عماد عاشور، اتصل به، وأبلغه اندهاش الفنانة المصرية من كم الشائعات عنها، موضحا أن “الفنانة القديرة بصحة جيدة، وتتابع الأحداث اليومية والفنية”، وذلك بعد صدور شائعات بتدهور صحة الفنانة المصرية.

كما عبر الإعلامي المصري خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، عما تعنيه نجاة الصغيرة، واصفا إياها بأنها “هرم من أهرامات مصر”، مؤكدا أن وجدودها حاليا هو لـ”التكريم”، وقال أديب: “الست منزعجة جدا، دي قاعدة على هرم من الإنجازات من الغناء، والتمثيل، والألحان الجميلة، سيبوا الناس في حالها، الناس دي موجودين للتكريم، والاستمتاع، وأنك دائما تسمعهم كلمة طيبة، وترسل رسالة تقول لها شكرا، ووحشتينا، وهى بتوصلكم رسالة أنكم لما تقروا على حاجة، لا تصدقوها، وأنا الحمد لله جيدة، ولا أريد شيء من أي حد”.

وأضاف: “مش بترحموا الناس ليه؟ انت مالك ومال نجاة الصغيرة، الست عايشة حياة معززة مكرمة، ومش محتاجة حد ولا حاجة، وتطلع عنها شائعات، انتو بتتكلموا عن قيمة كبيرة”.

وتوجه عمرو أديب إلى نجاة الصغيرة برسالة قائلا: “أنا بقول لنجاة إحنا سعداء بوجودك في حياتنا، وبما قدمتيه، ونحن في حالة تقدير مستمر لمسيرتك الفنية”.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لسيدة ترتدي النقاب، وتجلس في الشارع، وزعم البعض أنها للفنانة نجاة الصغيرة الغائبة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة.

وأثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بنهاية شهر يوليو الماضي، للفنانة، نجاة الصغيرة، البالغة من العمر 81 عاما، وهي تجلس أمام البناية التي تسكنها بمنطقة الزمالك وسط القاهرة جدلا واسعا.

ويأتي ذلك عقب وقوع حادث في شقتها الكائنة بعمارة الشربتلي يتمثل بهبوط أرضي نتيجة تدشين مشروع مترو الأنفاق الجديد، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بإخلاء العقار تماما من سكانه، ومن بينهم نجاة الصغيرة.

وظهرت الفنانة بشكل متخف، وهي تجلس على كرسي أسفل العقار، وسط تكهنات بشأن ما إذا كانت هي نجاة الصغيرة أم لا، حتى تدخلت نقابة الموسيقيين لتحسم الموضوع.