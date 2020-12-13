عمرها 33 عاما.. وفاة ممثلة هندية شهيرة في ظروف غامضة

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المستقلة /… عثرت السلطات الهندية على الممثلة الهندية الشهيرة أريا بانيرجي ميتة في ظروف غامضة، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

وقالت صحيفة “داينيك جاغران” الهندية إن الممثلة الشابة البالغة من العمر 33 عاما عثر عليها ميتة في شقتها، الكائنة في جنوب مدينة كولكاتا.

وأوضح المصدر: “تم العثور على جثتها في وضعية مشبوهة بجانب السرير وكانت مطلخة بالدماء”.

وحضرت عناصر الأمن إلى عين المكان، كما قام فريق من الطب الشرعي بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاتها.

وقالت الشرطة إنها على علم بالقضية، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق لمعرفة سبب الوفاة.

ومثلت بانيرجي في العديد من أفلام بوليوود الشهيرة، مثل “ذا ديرتي بيكتشر” و”إل إس دي”، كما كانت تعمل كعارضة أزياء في مومباي.

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