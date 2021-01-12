عمال المناجم..ضحايا البحث عن الذهب في افريقيا

المستقلة/- يمثل صعود الذهب خبرا إيجابيا لمستثمري المعدن الأصفر، الا أن ارتفاع الذهب له جوانب سلبية عديدة تتمثل في عمليات تمويل غير شرعية لرجال السياسة الفاسدين ، ويخاطر بحياة البشر ويدمر البيئة في دول افريقية.. بحسب تقرير لموقع ذا أفريكا ريبورت.

في 14 يوليو الماضي دفعت أزمة كورونامجلس الذهب العالمي إلى إعلان تبنى المستثمرون الذهب في عام 2020 كاستراتيجية تحوط رئيسية للمحفظة، من المحتمل أن يكون للوباء تأثير دائم على تخصيص الأصول. كما أنه سيعزز قيمة الذهب كأصل استراتيجي. وبحلول 5 أغسطس 2020 ، وصل الذهب إلى أعلى سعر له على الإطلاق ، عند 2048 دولارًا للأوقية.

بينما كان التجار يحركون السبائك بضغطة زر ، وقعت كارثة في كاميتوغا ، وهي بلدة تعدين في مقاطعة كيفو الجنوبية ، جمهورية الكونغو الديمقراطية. في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 11 سبتمبر ، غرق ما لا يقل عن 50 شابًا من عمال المناجم الحرفيين ، في نهر من الوحل عندما غمرت السيول مناجم الذهب في “ديترويت” جنوب المدينة، تم العثور على ناج واحد فقط من قبل مئات السكان المحليين الذين توافدوا على مكان الحادث للمساعدة

امتدت سلسلة من الشبان من مدخل المنجم ، محاطة بعوارض خشبية متينة ، ومرروا دلاء من الطين بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون عن عمال المنجم المحاصرين ، بعضهم كان يعمل 40 مترا تحت الأرض في ممرات مؤقتة.

كانت كاميتوجا مدينة تعدين منذ عشرينيات القرن الماضي ، عندما تم اكتشاف كميات كبيرة من الذهب هناك ، ووصلت سلسلة من الشركات الكبرى. لكن عمال المناجم الحرفيين في كاميتوجا ، جنبًا إلى جنب مع صانعي الأدوات والتجار وعمال النقل ، هم الذين يحافظون على استمرار الاقتصاد المحلي.

في الوقت الذي أدى فيه جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار الذهب في جميع أنحاء العالم ، انخفضت الأسعار المحلية المعروضة ، كما تقول جوان ليبرت ، المديرة التنفيذية لشركة “ايمباكت” من المشترين في إفريقيا بالفعل ،

استغل المشترون الوضع في الكونغو. انخرط المزيد من الوسطاء بدلاً من الاعتماد على شبكة التجار المحليين “، كما يقول ليبرت. “أصبح نقل الذهب في جميع أنحاء المنطقة أكثر صعوبة ، وخسر عمال المناجم”

يعرف عمال المناجم في كاميتوغا

قمم وقيعان سوق الذهب الدولية. في خضم الكارثة الاقتصادية العالمية ، كان من المفترض أن يكون هذا العام وقتهم. عمليات مثل منجم ديترويت هي نقطة البداية المحفوفة بالمخاطر لسلسلة التوريد التي تصل عبر المنطقة من خلال شبكة من التجار ، ثم المصافي المحلية ، قبل أن تصل إلى مراكز التجارة الدولية مثل دبي. معظم التجارة تتهرب من العائدات والضرائب الكونغولية

يقول تقرير حديث لمجموعة خبراء الأمم المتحدة عن صناعة التعدين في الكونغو ، أن حوالي 300 كيلوجرام من الذهب غير المصرح به يعبر كل شهر” عبر بوكافو ، عاصمة المقاطعة.

ومع ذلك ، سجلت الإحصاءات الرسمية صادرات الذهب من المقاطعة 5 كيلوجرامات فقط شهريًا