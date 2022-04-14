عمار الحكيم يوجه رسالة لشركاء العملية السياسية من أجل التمسك بالمسار الديمقراطي

المستقلة /- وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، رسالة إلى شركاء العملية السياسية، من أجل التمسك بالمسار الديمقراطي.

وقال الحكيم في بيان تلقت المستقلة، “في ذكراها الأليمة الرابعة والثلاثين تعتبر جريمة الأنفال سيئة الصيت إحدى أبشع الجرائم التي قاساها شعبنا العراقي على مدى عقود الحكم الديكتاتوري المباد، حيث تعرض شعبنا الكردي تحت طائلتها إلى صنوف عذابات القهر والتنكيل والتشريد والمقابر الجماعية ومصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي والبساتين والمزارع”.

وأضاف: “نقف إجلالا لضحايا هذه الفاجعة، ولضمان عدم عودة هذه المآسي والمشاهد المروعة نحث شركاء المشهد السياسي على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقي، والعمل على ترسيخه وتجذيره من خلال توحيد الصفوف والتعالي على المصالح الفئوية والحزبية وتحقيق تطلعات الشعب من شماله إلى جنوبه”.

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