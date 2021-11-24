عمار الحكيم يدعو وزارة الخارجية الى اظهر الوجه الحقيقي للعراق

المستقلة/- دعا رئيس تحالف قوى الدولة المدنية عمار الحكيم وزارة الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج الى العمل على تبيان الوجه الحقيقي للعراق.

وقال الحكيم في بيان ” تمر علينا ذكرى يوم الدبلوماسية العراقي والإحتفاء بنحو قرن على تأسيس أول وزارة خارجية عراقية عام ١٩٢٤، وبلدنا والمنطقة والعالم تبحر وسط أمواج من الأزمات والخلافات وجملة إرهاصات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية، فيما يتطلب العهد الجديد لتجربتنا الديمقراطية الفتية النظر والتعامل بموضوعية بما يحيط بنا إقليميا ودوليا “.

واضاف إننا نتوسم بجهدنا الدبلوماسي متمثلا بوزارة الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج العمل على تبيان الوجه الحقيقي للعراق، وأن تسهم برسم معالم سياسة الإنفتاح مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس المصالح المتبادلة والعلاقات المشتركة وبما يحفظ السيادة العراقية ، وأن يكون العراق جسرا للتواصل والتوادد وحلقة وصل بين الفرقاء في المنطقة والعالم.

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