عمار الحكيم يدعو للوقوف بوجه محاولات سرقة الدولة بالسلاح والمال الفاسد أكد ان العراق امام مفترق طرق بين دعم منهج الدولة او اللادولة

المستقلة.. استذكر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم عند لقائه جمعا من شيوخ ووجهاء قضاء المشخاب في النجف الأشرف، الخميس،إنتصار العراق على داعش الإرهابي والفتوى المباركة التي قلبت الموازين وغيرت المعادلة لصالح العراق و شعبه.

وبين الحكيم ضرورة الوقوف عند تلك الملحمة العراقية وكيف تحول التحدي الى فرصة بفضل وحدة العراقيين وتماسكهم، لافتا الى أهميّة الوحدة في مواجهة الأخطار ، مطالبا شيوخ ووجهاء النجف الاشرف بدعم مسار الدولة والتصدي لمحاولات سرقة الوطن بالسلاح والمال الفاسد.

و اشار الى دور العشائر العراقية منذ تأسيس الدولة والومضات الأهم في ثورة العشرين والانتفاضة الشعبانية ومواجهة الإرهاب الداعشي عام ٢٠١٤ عادا حراك تشرين وتحرك الشباب العراقي حراكا مطالبا بالإصلاح من منطلقات شريفة ووطنية قبل ان تدخل الأجندات على الخط في محاولة لحرف المسار وركب الموجة.

كما جدد رؤيته للحراك من باعتقاده بالجانب الإيجابي منه كحراك شبابي يسعى لتغيير واقعهم وحماية بلدهم معربا عن تضامنه مع أي حراك مبني على أساس المطالب في كردستان معربا عن رفضه للعنف بكل أشكاله ومن جميع الأطراف فيما دعا الى اعتماد الموضوعية في التعامل مع الاحتجاج بعيدا عن التخوين والشيطنة .

وقال الحكيم “ان العراق امام مفترق طرق بين دعم منهج الدولة او اللادولة ” مشيرا الى أن منهج اللادولة يعتاش على تفقيس الأزمات فيما يسعى منهج الدولة الى تصفير الازمات و إستعادة الحياة ورونقها محملا العشائر العراقية مسؤولية الفرز بين المنهجين ولاخيار لنا الا بالدولة .

و بين ان إصلاح الواقع العراقي يتم عبر المشاركة الواعية والفاعلة والواسعة محذرا من محاولات التثبيط وعدم المشاركة كونها تصب في مصلحة الجهات السياسية المنظمة دون غيرها مشددا على اعتماد الخيار الاصوب لا الأسهل .

و دعا الى حماية التجربة العراقية من اسلوب تعميم السلبيات وجلد الذات وإشاعة الإحباط كما دعا الى صيانة الديمقراطية والحريات وحماية المشروع من الدخلاء ومحاولة سرقة الوطن بقوة السلاح والمال الفاسد والعنف المسيس المصطنع والخطاب المتشدد .

وعن الأمن الإنتخابي قال الحكيم “أنه يعني حرية المرشح وحرية الانتخاب ” مجددا دعوته للتحالف العابر للمكونات وما توفره من فرص نجاح عبر تشكيل الموالاة والمعارضة ممثلة بتحالف ممثل للجميع، محملا شيوخ ووجهاء العشائر مسؤولية دعم الفكرة .