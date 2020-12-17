عمار الحكيم يجدد دعمه للمطالب المشروعة لمتظاهري كردستان ورفض العنف بكل اشكاله

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المستقلة/ سرى جياد/ اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم خلال استقباله وفدا من معلمي ومتظاهري كردستان اليوم الخميس على دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين مع ضرورة اتباع الطرق القانونية للتعبير عن الرأي ورفض العنف بكل اشكاله.

و جدد موقفه الداعم لحسم شامل ملف الرواتب عبر إدارة اتحادية للموارد النفطية وغير النفطية و شراكة الإقليم و المحافظات المنتجة كما نص الدستور، واصفا تظاهرات إقليم كردستان بانها تظاهرات العراق وشأنها شأن تظاهرات الوسط والجنوب داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته في التعامل مع مطالب المتظاهرين .

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