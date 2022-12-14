عمار الحكيم:  مستوى رضا الجمهور يعكسه تطور الخدمات

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، اليوم الاربعاء، إن ” مستوى رضا الجمهور يعكسه تطور الخدمات مع الحاجة الى مشاريع إستراتيجية في مجال السكن والزراعة والصناعة والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة .

وقال الحكيم في تصريح لــــ ( المستقلة ) عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ومدراء الدوائر الحكومية ، إن “كربلاء المقدسة أيقونة ، وتجربة نجاح يجب أن تعمم على بقية المحافظات “.

وأشار الى “استثمار الفرصة الثمينة “الآن ” من خلال فترة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في النجاح وتقديم الخدمات ، كون كربلاء تحتاج الى مشاريع إستراتيجية مهمة تتناسب مع حجم هذه الزيارات ، وتقديم افضل الخدمات الى اهالي المحافظة والزائرين على حد سواء”.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) خلال اللقاء ، إن ” الحكيم قدما دعما كبيرا الى المحافظة وتفهمه لاحتياجاتها الكبيرة كونها مدينة الزيارات المليونية “.