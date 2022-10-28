علي شداد يدعو الحكومة الى الالتزام بتنفيذ برنامجها الذي اعلنته جعل ملفات المياه والكهرباء ودعم الاقتصاد ومحاربة الفساد في اهم اولوياتها

المستقلة/- شدد النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد على اهمية ان تكون حكومة السوداني حكومة خدمية ملتزمة بما جاء في منهاجها الحكومي وتعمل على تحقيق المتطلبات الاساسية لأبناء الشعب العراقي .

وقال شداد “ان الحكومة الجديدة ستواجه تركات ثقيلة من حكومة تصريف الاعمال والحكومات التي سبقتها وهي مطالبة بالعمل على حلحلة المشاكل الخدمية والاقتصادية التي يعاني منها البلد” .

ولفت الى ان “تطوير القطاع الخاص ودعمه دعما حقيقيا ومساعدته في اخذ دوره الحقيقي يجب ان يكون من اهم اولوياتها” .

واشار الى ان “ملف ملوحة المياه وشحتها في جنوب العراق عموما وفي البصرة على وجه الخصوص من المهام الاساسية التي يجب ان تحظى باهتمام حكومة السوداني ووزرائه المختصين” .

واوضح شداد ان ملف الكهرباء سيكون من اهم الملفات التي تضع الحكومة على المحك امام الشعب العراقي خصوصا وان منهاجها الحكومي تضمن الاهتمام بملف الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز ، داعيا الى “ضرورة استثمار الغاز المحترق واستغلاله لإنشاء محطات كهربائية جديدة في عموم مناطق البلد” .

و اكد اهمية ان تحظى المحافظات المنتجة للنفط باهتمام الحكومة الجديدة خصوصا فيما يتعلق بإنشاء المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وايجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل من كلا الجنسين والاهتمام بالواقعين العمراني والصحي للمناطق القريبة من مواقع الحقول النفطية باعتبارها من المناطق الاكثر تضررا من عمليات الاستخراج النفطي .

واشار الى ان الاهتمام بواقع الاستثمار الحقيقي من شأنه الارتقاء بالبلد وتطوير قطاعاته المختلفة خصوصا فيما يتعلق بتعديل قوانين الاستثمار وتقديم تسهيلات ضامنة للمستثمرين المحليين وغير المحليين وحمايتهم من الاستغلال الاداري والمالي.

ونوه شداد الى ان “الملف الابرز والاصعب الذي سيواجه حكومة السوداني هو ملف محاربة الفساد والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي التي انتشرت وبشكل لافت في جميع مفاصل الدولة وقُننت بطرق مختلفة في حكومة تصريف الاعمال” .

كما أكد ان “البرلمان العراقي سيعمل بكل الصلاحيات الممنوحة له لدعم الحكومة الجديدة ومساعدتها في محاربة الفساد والفاسدين والتقليل من ظواهر الفساد المنتشرة في مفاصل الدولة المختلفة” .