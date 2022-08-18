علي شداد : مؤتمر الحوار الوطني رسم خارطة طريق واضحة لحلحلة الازمة السياسية

اجتماع الحوار الوطني لقادة الكتل السياسية

المستقلة/- قال النائب علي شداد ان الحوار هو المنفذ الوحيد الذي يجب ان يحتكم اليه الجميع في العراق للخروج من الازمة السياسية الراهنة والاعتماد على الدستور العراقي كمرجع للكتل السياسية في حل القضايا الخلافية” .

ولفت شداد الى ان الانتخابات هي الفيصل الوحيد في بلورة ادارة معادلة الحكم في العراق من خلال ماينتجه البرلمان من تحالفات سياسية تمهد لتشكيل الحكومة او اللجوء الى خيار المعارضة لمراقبة السلطة التنفيذية وتقويم عملها” .

واشاد بمقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق الاربعاء بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة جميع الكتل السياسية وممثلي مكونات المجتمع العراقي والذي الزم الجميع باهمية الالتزام بالثوابت الدستورية والقانونية والتسليم بنتائج الانتخابات الاخيرة والمضي بالعمل الجاد لحماية العملية السياسية وازالة العقبات التي تقف في طريق تقدمها “.

وبين ان “المجتمعين اكدوا اهمية ان يأخذ البرلمان العراقي دوره الحقيقي في المرحلة المقبلة من خلال عقد جلسات مكثفة لإكمال الاستحقاقات الدستورية  واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء والتصويت على الكابينة الحكومية  من اجل المضي بمصالح المواطنين وتمشية اعمالهم واحتياجاتهم اليومية” .

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