علي الفواز رئيسا لاتحاد ادباء العراق وعمر السراي امينا للسر

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق

عمر السراي، وعلي الفواز في انتخاب المكتب التنفيذي

المستقلة/- انتخب المجلس المركزي للاتحاد العام للأدباء والكتاب، اليوم الجمعة، علي الفواز رئيسا للاتحاد بعد حصوله على 27 صوتا من مجموع 28 صوتا يمثلون أعضاء المجلس المركزي الفائزين في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية.

وانتخب عمر السراي امينا عاما للاتحاد بالاجماع ، وفاز ناجح المعموري بمنصب نائب الأمين العام للشؤون العامة، وحسين الجاف نائبا للامين العام للشؤون الكردية، ومحمد حسين نائبا للاميا العام للشؤون التركمانية، و موشي بولص نائبا للامين العام للشؤون السريانية.

وتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد من : جمال الهاشمي (27) صوتا ،راوية الشاعر(27) صوتا، و منذر عبد الحر (25) صوتا، غرام الربيعي (23) صوتا،غنام محمد (21) صوتا)، علي شبيب الورد (19) صوتا

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