على خلفية “مناوشات” .. الحكيم يدعو الى ضبط النفس وإنهاء حدة الاحتقان

على خلفية “مناوشات” .. الحكيم يدعو الى ضبط النفس وإنهاء حدة الاحتقان

المستقلة /… دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى ضبط النفس وإنهاء حدة الاحتقان وذلك على خلفية “مناوشات” جرت في سهل نينوى.

وذكر الحكيم في تغريدة له على موقع تويتر، كما ندين “استهداف المنشآت الحكومية او ترهيب المواطنين او تعريض استقرار وأمن البلاد للخطر، فإننا ندين ونستنكر القصف الذي تعرضت له مقرات الحشد الشعبي في مناطق بعشيقة وباريما في سهل نينوى وأوقعت عددا من الإصابات”.

وطالب الجهات الأمنية بـ”أخذ دورها الفاعل بإنهاء هذه التجاوزات التي من شأنها إرباك المشهد وزيادة حدة الاحتقان”، داعيا في الوقت نفسه الحكماء إلى “ضبط النفس واتخاذ سبيل الحوار نهجا لحل الإشكاليات و تفكيك الأزمات كافة”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تعرضت نقطة تابعة للحشد الشعبي لاستهداف صاروخي في قرية باريما شمال شرقي الموصل.

وقبل ذلك، تعرضت نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه قرب قرية با صخرة بشكل مباشر، وأدى لإصابة أحد عناصر اللواء.(النهاية)