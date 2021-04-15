على خلفية “مناوشات” .. الحكيم يدعو الى ضبط النفس وإنهاء حدة الاحتقان

المستقلة /… دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى ضبط النفس وإنهاء حدة الاحتقان وذلك على خلفية “مناوشات” جرت في سهل نينوى.

وذكر الحكيم في تغريدة له على موقع تويتر، كما ندين “استهداف المنشآت الحكومية او ترهيب المواطنين او تعريض استقرار وأمن البلاد للخطر، فإننا ندين ونستنكر القصف الذي تعرضت له مقرات الحشد الشعبي في مناطق بعشيقة وباريما في سهل نينوى وأوقعت عددا من الإصابات”.

وطالب الجهات الأمنية بـ”أخذ دورها الفاعل بإنهاء هذه التجاوزات التي من شأنها إرباك المشهد وزيادة حدة الاحتقان”، داعيا في الوقت نفسه الحكماء إلى “ضبط النفس واتخاذ سبيل الحوار نهجا لحل الإشكاليات و تفكيك الأزمات كافة”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تعرضت نقطة تابعة للحشد الشعبي لاستهداف صاروخي في قرية باريما شمال شرقي الموصل.

وقبل ذلك، تعرضت نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه قرب قرية با صخرة بشكل مباشر، وأدى لإصابة أحد عناصر اللواء.(النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

بيان عاجل من مصر حول انفجار مدينة الصدر في بغداد

اخبار العراق

على خلفية “مناوشات” .. الحكيم يدعو الى ضبط النفس وإنهاء حدة الاحتقان

اخر الاخبار

بريطانيا.. الملكة إليزابيث تتدخل لحل “أزمة ملابس الجنازة”

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات تقرر تمديد فترة تسجيل المرشحين الى الاول من ايار

اخبار العراق

بغداد واوشنطن تبحثان تشكيل اللجنة العسكرية الفنية العراقية الأميركية

اخبار مصر

وزير الخارجية المصرى يتفق مع نظيره المغربى على تسوية الأزمة الليبية

اخبار العراق

تركيا تتوعد بـ”الرد بالمثل” على هجوم بعشيقة في العراق

اخبار العراق

تركيا تتوعد بـ”الرد بالمثل” على هجوم بعشيقة في العراق

اخر الاخبار

مصر.. حكم نهائي بشأن “سيدة المحكمة” التى تعدت على ضابط

اخبار مصر

مصر.. الحكم بالسجن عاما واحدا للمتستر على “المتحرش بطفلة المعادي”

اخبار العراق

محافظ ذي قار يعلن المباشرة بالمشاريع الخدمية والتجارية والسكنية

اخبار العراق

استقدام محافظ كركوك ومسؤولين بتهمة الإضرار بالمال العام

اخر الاخبار

هجوم “شرس” على إيفانكا ترامب بسبب صورة

اخبار العراق

ارتفاع حصيلة انفجار المفخخة بمدينة الصدر في بغداد

اخبار العراق

العراق يسجل 7810 إصابات جديدة بكورونا و49 حالة وفاة خلال يوم واحد

اخر الاخبار

 حكم جديد من القضاء الأردنى بحق صاحبة عبارة “أبوي أحسن من الملك”

اخر الاخبار

الصحة السعودية تعلن تسجيل 985 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا  