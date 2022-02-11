على خطى ياسمين صبري (نادين نجيم) بظهور صادم وجذاب

المستقلة /- تصدرت كل من الفنانة المصرية ياسمين صبري والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية بعد أخر جلسة تصوير لهن عبر حسابهن الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وفي التفاصيل، ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نَسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام بإطلالة جذابة باللون الأحمر خلال جلسة تصوير مميزة داخل الصحراء لإظهار جمال مجوهراتها من قبل إحدى شركات المجوهرات العالمية ،

تزامنًا مع نشر الفنانة المصرية ياسمين صبـري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة لها بنفس الاطلالة ووضعية التصوير أثناء استعراضها للمجوهرات المنافسة للشركة الاخرى التي تعتبر الفنانة نادين سفيرة لهم.

من ناحية أخرى، إحتفلت نادين نَسيب نجيم يوم 7 من شهر فبراير بعيد ميلادها، وحرصت هذا العام على الاحتفال بيوم ميلادها الـ38 قبل أيام قليلة من قدومه، حيث شاركت الجمهور بمقطع فيديو ولقطات من الحفل الذي فاجئها به عدد من أصدقائها.

نادين نَسيب نجيم نشرت عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو خلال تواجدها بأحد الفنادق في دبي، وهي تقف في غرفتها المزينة بديكورات خاصة بعيد الميلاد، وأمامها “تورتة” ضخمة مزينة بصور لها من أعمالها الفنية، وظهرت نادين وهي ترقص على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

وعبّرت نادين نَسيب نجيم عن مدى سعادتها بالمفاجأة التي تلقتها بالتزامن مع عيد ميلادها، كما تلقت التهاني من قبل عدد كبير من جمهورها وزملائها بالوسط الفني والمشاهير بشكل عام، ومنهم الفنانة هند صبري وصبا مبارك ونادين الراسي وزهير مراد ونيكولا جبران وداليدا خليل وغيرهم.

في سياق آخر، التقت نادين نَسيب نجيم بشقيقها شادي نجيم مؤخرًا، ونشر كل منهما صورة لهما عبر حساباتهما على انستجرام، كما حرص البعض على التغزل بشادي، والحديث عن ملامحه التي تشبه ملامح شقيقته بشدة.

وخطفت نادين نجيم الأنظار مؤخرًا خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، ونشرت عبر انستجرام عدة صور لها من الحفل، وعبرت عن مدى سعادتها لتواجدها في هذا الحدث الفني الضخم الذي يجمع قطاع كبير من نجوم الوطن العربي.

وكان أحدث أعمال نادين نَسيب نجيم هو مسلسل “صالون زهرة” الذي عرض مؤخرًا عبر منصّة شاهد، وشاركت في بطولته مع كل من معتصم النهار، كما أنها تألقت في رمضان الماضي بمسلسل “عشرين عشرين” مع النجم قصي خولي والفنانة كارمن لبس وعدد آخر من النجوم، وهو العمل الذي نال إعجاب الجمهور عند عرضه.