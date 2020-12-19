على خطى العنكوشي.. مستثمر جديد يدق أبواب الدوري العراقي

(المستقلة) قرر رجل الأعمال حسين الرماحي، الاستثمار في نادي القاسم، في تجربة مشابهة لما فعله حسين العنكوشي مع نادي الديوانية.

العنكوشي عاد إلى الديوانية، مدينته الأم، في العام الماضي، وذلك بعد سنوات قضاها في أوروبا والولايات المتحدة.

وقرر العنكوشي صاحب الـ33 عاما، الاستثمار في نادي الديوانية، بعدما عانى من أزمة مالية بعد تقليص الدعم الحكومة.

وبعد مشاهدته لحملة التبرعات التي قامت بها جماهير القاسم لدعم فريقها في أزمته المالية الخانقة،

قرر حسين الرماحي دعم النادي وتوفير جميع متطلبات النجاح له من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترفع من شأن محافظته.

وأكد الرماحي أنه سيقف مع الفريق من أجل العودة للتميز والتوهج في الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل القاسم حاليا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 6 نقاط من 9 مباريات.