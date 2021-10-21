على خطى السعودية..الكويت تتخذ قرارات مهمة

المستقلة /- بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد، كشف طارق المزرم الناطق بإسم الحكومة ​الكويت​ية عن قرارها بالعودة للحياة الطبيعية ضمن إطار متابعة مجلس الوزراء المستمرة لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة ​كورونا​.

حيث تم السماح بإقامة المؤتمرات، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية، على أن يقتصر الحضور على متلقي لقاح فيروس كورونا فقط، والسماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في الأماكن المغلقة.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أشار طارق المزرم إلى عودة عمل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية.