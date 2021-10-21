على خطى السعودية..الكويت تتخذ قرارات مهمة

المستقلة /- بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد، كشف طارق المزرم الناطق بإسم الحكومة ​الكويت​ية عن قرارها بالعودة للحياة الطبيعية ضمن إطار متابعة مجلس الوزراء المستمرة لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة ​كورونا​.

حيث تم السماح بإقامة المؤتمرات، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية، على أن يقتصر الحضور على متلقي لقاح فيروس كورونا فقط، والسماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في الأماكن المغلقة.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أشار طارق المزرم إلى عودة عمل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أول تريليونير في العالم

اخر الاخبار

ترامب يعلن عن إطلاق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

اخبار العراق

بعد خسارته كأس السوبر.. كربلاء يستعد لمنافسات دوري كرة اليد

اخبار العراق

الخطابي: كربلاء تشهد انحسارا كبيرا في الفساد المالي

اخر الاخبار

الإمارات تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

اخر الاخبار

بريطانيا تكشف عن متحور فرعي جديد لفيروس كورونا

اخبار العراق

UNDP تقيم ورشة لدعم سكان هور الحويزة

اخبار العراق

UNDP تقيم ورشة لدعم سكان هور الحويزة

اخر الاخبار

طالبان في موسكو.. وروسيا تدعو لتقديم المساعدات لأفغانستان

اخبار العراق

الشرطة تفض نزاعاً عشائرياً في ميسان  دون وقوع اي خسائر 

اخبار العراق

التخطيط تؤكد: النمو الاقتصادي في العراق يتأثر بحجم الايرادات السنوية

اخر الاخبار

شركة Roewe ستطرح سيارات RX5 Max المعدلة الجديدة

اخر الاخبار

اليوم .. بايرن ميونخ الألماني سيحل ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالى

اخر الاخبار

القبض على شبكة للدعارة وبيع الفتيات في بغداد

اخر الاخبار

تقرير يوضح اهم العلامات المبكرة التي تحديد الإصابة بمرض السكري

اخبار العراق

المرور العامة تنفي مصادرة ارقام مميزة خاصة بالمواطنين

اخبار العراق

وزارة الكهرباء تتفق مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية