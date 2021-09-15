علم النفس يقدم لك دلائل لمعرفة الشخص الذي يكذب

المستقلة /- هناك علامات فعلية في حركة أعضاء الجسم، يمكنها أن تكون مؤشرا على كذب الشخص الذي يحدثك، بالإضافة إلى أسلوب كلامه.

عندما يكذب الشخص، تتزايد سرعة دقات قلبه، وقد يفرز جسمه المزيد من العرق، بيد إن هذا يختلف من شخص لآخر، ويؤكد خبراء النفس أنه يمكن الكشف عن الكذب عن طريق كشف حركات معينة

تظهر على وجه وجسد الشخص الذي يحكي واقعة ما، فلمس الكفين كثيرا أثناء الكلام أو لمس مناطق معينة في الوجه، من أبرز العلامات التي تكشف الكذب، علاوة على أسلوبه في الكلام.

بيد أن الخبراء وجدوا طريقة أخرى للكشف عن كذب المتحدث، وذلك عن طريق “المثانة”، حيث لاحظوا وجود علامة هامة.

وللكشف عن ارتباط حركات الجسد المختلفة بالكذب، أجرى باحثون تجربة قسموا المشاركين فيها إلى ثلاث مجموعات، طلبوا من المجموعة الأولى حبس البول ومن الثانية تفريغ المثانة. وقام أعضاء المجموعتين بسرد قصة كاذبة على أفراد المجموعة الثالثة، التي كان عليها تخمين الكاذب من الصادق عن طريق حركات الوجه والجسم.

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