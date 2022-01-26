علا فارس تنشر للمرة الأولى صور زوجها

المستقلة /- أثارت الاعلامية الأردنية علا فارس جدلا واسعار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أسابيع بعد اعلان زفافها المفاجئ وسط تفاعل كبير من الجمهور لمعرفة هوية العريس.

في التفاصيل ، بعد عدة اسابيع من اعلان زفافها صرحت الاعلامية علا فارس ان زوجها من اصول بريطانية وهو عربي الأصلف بعد تناقل شائعات عن جنسية زوجها الايرانية ، وفضلت عدم ظهوره للاعلام رغبة منه لعدم محبته على الظهور ومعرفة شخصيته للعامة.

مؤخرا ظهرت الاعلامية علا فارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام والسناب شات من شهر العسل برفقة زوجها في إحدى الجبالفي اوروبا بإطلالة عفوية.

من جهة أخرى ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبار عن هوية زوج الاعلامية علا فارس وتحدث البعض أن الاعلامي جمال ريان هو زوج علا فارس ، لكن الاعلامي جمال ريان نفى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الاعلامية الاردنية علا فارس تألقت في السنوات الأخيرة بعد دخولها قناة الجزيرة وإطلاقها عملها الجديد بعنوان ” الجانب الآخر ”