علاوي ينتقد قانون الانتخابات كونه فصل وفق مقاسات بعض الكتل والاحزاب

المستقلة..اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان مجلس النواب ودون اغلبية فصّل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة، محذراً من انعكاس ذلك سلباً على الاجواء الانتخابية ويؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات ٢٠١٨ وما سبقها، وبالتالي الاضرار باوضاع العراق المعقدة والشديدة الخطورة.

وقال علاوي في بيان صحفي ان قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، وسيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، وسيرتد على حكومةٍ لن تستطيع القيام بمهامها المطلوبة.

وحذر من استفادة من وصفهم بالقوى “المنفلتة امنياً” من هذا القانون الذي سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي باجراءات واضحة لتقسيم البلاد ، داعياً في الوقت ذاته الساسة الوطنيين والعقلاء والسلطات التنفيذية القضائية للتدخل العاجل قبل فوات الاوان.

واضاف “كنا نأمل ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او ان تكون كل محافظةٍ دائرةً انتخابية واحدة للخلاص من الجهوية والمناطقية”.