علاوي يعرب عن مخاوفه من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف في غياب الاستقرار السياسي

علاوي يعرب عن مخاوفه من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف في غياب الاستقرار السياسي

المستقلة/ سرى جياد/أعرب زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي عن وجود مواقف من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف وفي مقدمتها داعش الإرهابية التي قد تستغل غياب الاستقرار السياسي.

وقال علاوي في تدوينة له على منصة تويتر “‏اخشى من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف وفي مقدمتها ‎#داعش الارهابية التي قد تستغل غياب الاستقرار السياسي، وتفاقم الازمة الاقتصادية والصحية، وغياب عقدٍ وطني يجمع مكونات الشعب والقوى السياسية، وعدم استئصال الارهاب من جذوره.”

وتابع هي ملفات خطيرة ينبغي على الحكومة الالتفات اليها ومعالجتها.