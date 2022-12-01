علاوي يبحث مع وفد تحالف الأنبار آخر مُستجدات الأوضاع السياسية الراهنة

المستقلة/- بحث زعيم إئتلاف الوطنية أياد علاوي مع وفد تحالف الأنبار برئاسة جمال الكربولي آخر مُستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، وسير الحوار بين الأطراف السياسية العراقية.

وشددَ علاوي / حسب بيان لمكتبه / على أهمية إستدامة العمل الوطني، من أجل تخطي العقبات الإقتصادية والأمنية والسياسية، وصولاً إلى تنفيذ أهداف برنامج الحكومة .

واكد اهمية العمل بمبدأ الوطنية الحقيقية، والإبتعاد عن كل أنواع الإصطفافات والتخندقات.

كما تم التركيز على سد الثغرات التي تكتنف العملية السياسية، كي تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه أولويات الشعب العراقي، في مُحاربة الطائفية والفساد، وتثبيت أسس العدالة الإجتماعية والتنعّم بخيرات البلاد ومواردهِ.