 علاوي يبحث مع وفد الديمقراطي الكردستاني تشكيل الحكومة الجديدة

المستقلة/- بحث زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي لدى استقباله، اليوم، في مكتبه في بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها تشكيل الحكومة.

وأكد علاوي ،حسب بيان عن مكتبه، ان الاوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق وسلامة شعبه بعربه وكرده وتركمانه وكل شرائحه.

كما واكد ضرورة توحيد البيت الكردي خصوصاً فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء ثمن علاوي المواقف الوطنية للأخوة الاكراد منذ أيام المعارضة واحتضانهم للمعارضة العراقية آنذاك.

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