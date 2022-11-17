علاوي :كيف تتم معاقبة خيرة الخريجين في اهم وأصعب التخصصات؟ ولماذا؟

المستقلة/- تساءل السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي عن الاسباب وراء تجاهل العديد من المهندسين الشباب المهنيين والكفوئين، وعدم تعيينهم في الوقت الذي تتم الاستعانة بمهندسين اجانب.

وقال علاوي في تصريح تلقت (المستقلة) نسخة منه في عام 2017 تم افتتاح قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران حيث يمكن ان يعمل الخريج على صيانة أجزاء الطائرة الالكترونية والكهربائية، ولصعوبة الدراسة وللمستوى العالي للتخصص لا يقبل في هذا القسم الا لذوي المعدلات الدراسية العالية أي بمعدلات أكثر من 90٪.

واضاف تخرجت اول دفعة من 38 مهندس عام 2021، وتخرجت الدفعة الثانية من 64 مهندساً، ومع ان مجال العمل متخصص في الطيران، ولكن هؤلاء المهندسين قادرون على العمل في وزارات أخرى.

وتابع نعم ان مكانهم الطبيعي هو وزارة النقل (الطيران) بالإضافة الى وزارة الدفاع في مجال الطائرات العسكرية والسمتيات ولكن ايضاً يمكنهم العمل في وزارات اخرى لأن المهندس في هذا التخصص بالإضافة لمعرفته التامة في التقنيات الالكترونية في الطائرة، ولكن لديه معلومات دراسية واسعة في مجال الهندسة الكهربائية و هندسة الاتصالات وغيرها.

واعرب عن الاسف لكون المهندسين العاملين حتى الآن هم من الأجانب الذين يتقاضون معاشات عالية من دون الاستفادة منهم لتدريب العراقيين، ويمكن بكل سهولة تدريب هؤلاء المهندسين العراقيين على يد المهندسين المدربين الأجانب العاملين الآن على صيانة الطائرات العراقية .

وتساءل علاوي لماذا هذا التعامل مع هذه الفئة المتميزة في تخصصها وكفاءتها، هل لانهم من الخريجين الذين لا ينتمون الى الاحزاب السياسية الحاكمة؟ متى ينتهي هذا الظلم الفاحش؟

وأعرب عن الأمل من وزير النقل وسلطات الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية الاهتمام بهذه الشريحة التي يبلغ عددهم بحدود المئة مهندس ومهندسة، وتعيينهم في أسرع وقت.

واضاف هل يعقل ان تخصص مبالغ كبيرة للفاسدين على استلام مبالغ مهولة لفضائيين لا وجود لهم وبالمقابل اهمال المواطنين الشرفاء من المهندسين الشباب المهنيين والكفوئين الذين بذلوا الجهود الكبيرة وقضوا الساعات الطويلة في الدراسة حباً للنهوض ببلدهم ولخدمته وخدمة المواطنين العراقيين

وتساءل علاوي أن كان ذلك هو انتقام اومعاقبة لخيرة الشباب من الكفوئين والمتميزين؟!