علاوي: حلول الكهرباء موجودة بشرط انهاء السرقات

المستقلة/- قال السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي ان حلول الكهرباء موجودة ” ولكن لا يمكن تحقيقها إلا بانهاء السرقات التي تجاوزت السبعين مليار دولار خلال الثمانية عشر عاماً الماضية”.\

وأشار علاوي،اليوم، الى إن “حل مشكلة الكهرباء لايحتاج اكثر من عشرة مليارات دولار لإضافة عشرين الف ميكاوات لما كان موجوداً عام 2003 (فدولة مثل مصر حلت مشكلة الكهرباء بنصف مليار دولار لكل الف ميكاوات)”.

وأوضح أن العراق لن يحتاج اكثر من عشرة مليار دولار لحل مشكلة الكهرباء؛  مستدركا بالإشارة الى أن “المحاصصة واللجان الاقتصادية للاحزاب الفاسدة استولت على اغلب المبالغ المخصصة للكهرباء”.

وأكد بأنه ” لا يمكن إنهاء الفساد والنهوض بالبلد إلا بتشكيل حكومة من الاكفاء والنزيهين والمخلصين لبلدهم بعيداً عن المحاصصة ومن ثم تحقيق النهوض بالبلد وتحقيق التطور والنمو والازدهار”.

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