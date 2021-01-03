علاوي: المحاصصة السياسية وغياب العدالة تسبب بهجرة الكفاءات

المستقلة.. قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي أن المحاصصة السياسية وغياب العدالة تسبب بهجرة الكفاءات والطاقات العراقية الى الخارج.

وأشار علاوي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر الى أن “ملكة بريطانيا كرمت ٤ متفوقين عراقيين أبدعوا في خدمة الانسانية بإنجازات متميزة”.

وأوضح أن ذلك يأتي “في الوقت الذي تسببت فيه المحاصصة -المدعومة سياسياً- وغياب العدالة وفوضى السلاح المنفلت بهجرة الكفاءات والطاقات العراقية الى الخارج، ليخسر البلد جهود ابنائه في عز حاجته لهم”.

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قد كرمت قبل ايام اربعة مواطنين بريطانيين من أصل عراقي لتميزهم في خدمة المجتمع ومساهمتهم المهمة في حقول العلم المختلفة.

وكرمت الملكة الدكتورة نسرين علاء الدين العلوان اختصاصية الصحة العامة في جامعة ساوثهامبتون لخدماتها الطبية المتميزة في مجال صحة الأم وصحة الحوامل.

كما حظي بالتكريم الدكتور رعد شاكر أستاذ طب الجملة العصبية في لندن، والمعروف على الصعيد العالمي باختصاصه المهم.

أما نورا العاني فقد حظيت بالتكريم أيضا وهي من والد عراقي ووالدة أيرلندية وهي مشرفة على منظمات اجتماعية لها أهميتها في المدينة.

كما كرّمت الملكة أيضا الدكتور المهندس ضياء الجميلي وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي في مدرسة الحاسوب والرياضيات في جامعة ليفربول الإنكليزية.