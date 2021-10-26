علاوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025

علاوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025

المستقلة/- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025.

وقال علاوي خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية إن “ذلك يتطلب من الحكومة رصد موازنة استثنائية تتجاوز 3 مليارات دولار للسنوات الأربع المقبلة”.

واضاف علاوي ان “وقف حرق الغاز المصاحب من شأنه الذهاب باتجاه استبدال كل الوقود السائل من نفط خام وزيت الوقود المستخدم في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي والعمل على تطوير كفاءات المصافي وتحسين مواصفات الوقود عبر ضخ الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال”.

واشار الى ان “العراق يسعى من خلال هذه القمة للبدء بوضع خطط لتحويل مستقبل بلداننا وجميع اقتصاداتها إلى مستقبل أخضر خال من الانبعاثات وبصور تدريجية تضمن استدامة الحياة من دون مس اقتصاديات دولنا بضرر”.

ولفت الى ان “إطلاق المبادرة يأتي في ظل مرحلة تاريخية حاسمة، نسعى فيها جميعا لمجابهة ظاهرة التغير المناخي وهو التحدي الأكبر الذي يهدد ديمومة الإنسان على الكوكب التي بانت آثارها ضارة، ولا خيار لنا إلا الوقوف لمجابهة هذا الخطر وإيجاد الحلول القائمة على الطبيعة”.

وكشف البنك الدولي في تموز الماضي ان العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز، مبينا انه يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا.