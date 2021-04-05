علامات توضح إصابتك سابقًا بفيروس كورونا

المستقلة /- قد تكون مصابا بفيروس كورونا المستجد”كوفيد-19″ دون أن تشعر، فقد شارك أخصائيو الرعاية الصحية البريطانية، ثماني علامات منبهة على أنك ربما تكون قد أصبت بالفيروس حتى لو لم تظهر عليك أي أعراض.

من الممكن أن يكون العديد قد أصيب بالفيروس قبل أن يتصاعد إلى جائحة عالمية، والبعض الآخر قد حمله بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة للغاية فقط، ومع ذلك هناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب البحث عنها والتي يمكن أن تظهر لك إنك أصيبت بالفيروس خلال العام الماضي.

وقد نشرت صحيفة “ديل ميرور” البريطانية، تقرير يضم ثماني علامات تدل على أنك ربما عانيت من الفيروس، وربما لا تعرف حتى أنك قد أصبت به.

1- عيون حمراء

قالت كلية البصريات:” من المسلم به أن أي إصابة في الجهاز التنفسي العلوي قد تؤدي إلى التهاب الملتحمة الفيروسي كمضاعفات ثانوية ، وهذا هو الحال أيضًا مع كوفيد-19″.

ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يصاب الشخص بالتهاب الملتحمة الفيروسي الثانوي لـ كوفيد-19، دون أعراض أخرى للحمى أو سعال مستمر.

2- سعال مختلف

نعلم جميعًا أن السعال الجاف المستمر هو أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، ولكن الكثيرين بدأوا في وصف سعال كوفيد بأنه يبدو مختلفًا عن السعال الذي قد تحصل عليه عادةً.

وهو سعال مستمر ، ويصعب مكافحته ، وبالنسبة للمدخنين ، سيكون مختلفًا عن “سعال المدخن” المعتاد، ومن المحتمل أن يستمر لمدة نصف يوم على الأقل.

3- ضباب الدماغ

قالت “ثيا جوردان”وهي مريضة بـ كوفيد-19، لصحيفة ديلي ميل إنها اعتقدت في البداية أنها قد تكون مصابة عندما أصيبت بدغدغة في حلقها وصداع، ثم بدأت تعاني من ضباب الدماغ.

في البداية شعرت بالإرهاق، وتعب شديد في الدماغ وفلم يكن أمامي سوى النوم، ولم أعاني من سعال حقيقي ولم أكن أعاني من الحمى،”ولكن كان لدي إحساس غريب بشيء يستقر في أعماق رئتي ، مثل استنشاق بودرة التلك.”

4- الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم

تعتبر درجة الحرارة المرتفعة حمى عندما تصل إلى 37.7 درجة مئوية، وعلى الرغم من أن الأرقام يمكن أن تختلف باختلاف الأشخاص.

وإذا كنت تشعر بالحرارة عند اللمس ، خاصة على صدرك أو ظهرك ، فمن المحتمل أن تكون لديك هذه الأعراض.

5- الشعور بأنك تلهث

إذا كنت تعاني من ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس ، فقد تكون علامة على إصابتك بفيروس كورونا، حيث يقترن ضيق التنفس “وهو المصطلح عندما يعاني شخص ما من صعوبة في التنفس”، بضيق في الصدر وسرعة في التنفس وخفقان القلب.

ومع ذلك ، من غير المرجح أن يعاني معظم الشباب أو أولئك الذين لا يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا من هذه الأعراض.

6- فقدان مفاجئ للشم أو التذوق

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقدان حاسة الشم والذوق قد يعني أنك مصاب بفيروس كوفيد-19.

أوصى اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة أي شخص يعاني من مثل هذه الأعراض بالعزل الذاتي على الفور، وقد قيل أن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة عن قتل فيروس كورونا لخلايا الأنف والحنجرة.

وقالت الرابطة في بيان: “أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول فيروس كورونا غالبًا ما تكون في العين والأنف والحنجرة ”.

7- ألم المعدة

كما هو الحال مع فقدان الشهية ، قد يكون تحمل آلام البطن علامة على شيء غير ضار، ولكن دراسة منشورة حديثًا من قبل المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي تربط مشاكل البطن بـ Covid.

ووجدوا أن 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

8- التعب

الشعور بالوخم والتعب المستمر والحاجة إلى النوم، كما شعر أول مواطن تايلاندي يصاب بالفيروس العام الماضي.