علامات تشير إلى نقص الزنك في الجسم

المستقلة /- تتمثل مشكلة نقص الزنك في الجسم من خلال بعض الأعراض، منها: ظهور حب الشباب، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وقصور الغدد التناسلية، والتهاب المفاصل، وعرقلة النمو خاصة عند الأطفال، لكن هناك علامات أخرى غير متداولة، ومن أشهر العلامات الغريبة لنقص هذا المعدن المفيد:

  • علامات تمدد أو تشقق الجلد
  • ضعف الشعر والأظافر
  • البقع البيضاء على الأظافر
  • ارتفاع ضغط الدم
  • الأطراف الباردة
  • التقزم (قصر وصغر الحجم)
  • فقدان السمع في الشيخوخة
  • أما الأعراض المعروفة لنقص الزنك فهي:
  • فقدان الشهية
  • فقر دم (الأنيميا)
  • بطء التئام الجروح
  • الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الإكزيما
  • الإسهال
  • يهدد بالولادة الصعبة أو المطولة

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