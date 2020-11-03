علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ

المستقلة /- سواء بدأ ورم الدماغ في السحايا أو الأعصاب القحفية أو الغدة الصنوبرية، فإن طفرات الحمض النووي هي التي تمكّن الخلايا من الانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وأوضح موقع Mayo Clinic أن الحمض النووي المتحوّل يأمر الخلايا بالنمو والانقسام، فتصبح سرطانية لأنها تستمر في النمو، وتتجمع على شكل ورم. وعلى عكس الخلايا السليمة، لا تموت الخلايا السرطانية، فيكبر الورم.

وهناك أنواع مختلفة من سرطانات الدماغ الأولية، أي عندما يبدأ المرض في الدماغ.

وتشمل علامات وجود ورم في الدماغ المشاكل البصرية، مثل عدم وضوح الرؤية، ازدواج الرؤية، أو فقدان الرؤية المحيطية.

وقد تكون الأعراض الأخرى المعاناة الجديدة من الصداع أو الصداع الذي يختلف عما يشعر به الناس عادة. وقد يصاب الشخص المصاب بسرطان الدماغ بالصداع الذي يزداد تكراره وشدته.

كذلك، فقد يعاني المصاب من غثيان أو القيء غير المبرر أو حتى صعوبات في التوازن أو مشاكل في الكلام، بالإضافة الى فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق.

ومن المحتمل أن يلاحظ المرء معاناته من التشوش أثناء القيام ببعض الأمور اليومية، الى جانب التغيرات الشخصية أو السلوكية.

وما يدق قانوس الخطر أيضاً، معاناة شخص بشكل مفاجئ من النوبات.

وهنا تجدر الإشارة الى أن الشخص قد يعاني من سرطانات الدماغ الثانوية، ما يعني أن نوعًا آخر من السرطان مثل سرطان الرئة قد انتشر إلى الدماغ.