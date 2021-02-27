علامات تحذيرية تدل على اقتراب الإصابة بالسرطان

المستقلة /- يعد السرطان أحد أخطر الأمراض التي يحاول الجسم إخبار صاحبه بأنه قد يصاب به عن طريق بعض علامات التحذير التي قد تكون عادية ولكنها ليست كذلك بكل تأكيد إليك علامات خطر قوية تدل على اقتراب الإصابة بأحد أنواع السرطانات ومن أهمها:

– فقدان الوزن والشهية

في حالة فقدان الوزن أو الشهية بشكل مفاجئ رغم عدم اتباع أي نظام غذائي يهدف إلى هذا الأمر، فهذا بالتأكيد علامة خطيرة جداً على أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث داخل الجهاز الهضمي أو القولون.

– ضيق التنفس والسعال المستمر

الإحساس بضيق التنفس الذي يتبعه سعال حاد ومستمر، يعد من العلامات الأولية والمبكرة لسرطان الرئة.

– البثور والنمش والشامات

البثور التي تترك علامات، حتى وإن كانت غير مؤلمة أو لا تستطيع العقاقير والدهانات الموضعية إخفاءها لا يجب إهمالها فهي قد تكون بداية لسرطان الجلد.

– كتل تحت الجلد

وجود كتل أو أجسام صلبة غير معروفة تحت الجلد في بعض مناطق الجسم ربما تكون إشارات تحذيرية على احتمالية وجود بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان الخصية وكذلك سرطان الغدد الليمفاوية.

– الإمساك والإسهال

يعتبر الإمساك والإسهال أو ملاحظة التغير في لون وحجم البراز ونزول دماء أثناء التبول لمدة طويلة، من أشهر أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا.

– النزيف

يعد نزول الدم مع السعال من علامات سرطان الرئة، بينما وجود الدم في البراز ربما يكون دليلاً على سرطان القولون، ويمكن أن تكون رؤية الدم في البول بسبب

سرطان الكلى أو المثانة.

وبالنسبة للسيدات، فإن النزيف المهبلي المتكرر دون وجود مسببات يرتبط بالإصابة بسرطان عنق الرحم.

– الصداع والقيء والإسهال

الإصابة بالصداع والقيء والإسهال بشكل شبه مستمر، يعد أمرا خطيرا وقد يكون انعكاساً للإصابة بسرطان الدم أو القولون والمعدة أو سرطان المخ الذي يعد من أصعب أنواع السرطانات على الإطلاق.