علامات اختراق حسابك في واتساب.. احذرها

المستقلة /- كشف مصدر تقني، عن 3 علامات يجب الحذر منها، للتأكد من أن حسابك على تطبيق المرسلة الفوري “واتساب”، غير مخترق ولا يتعرض لـ”التجسس”، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وأول هذه العلامات، هو “واتساب ويب” الذي يعتبر خدمة جيدة لاستخدام واتساب على الحاسوب، وفقا للمصدر الذي أشار إلى ضرورة التأكد دائما من الأجهزة المتصلة بحسابك.

وأضاف المصدر، أنه عند رؤية جهازاً غير مألوف، فإن هذا يعني أن الحساب مخترق، لافتًا إلى أنه يمكن تسجيل الخروج من أي جهاز غير مألوف.

وثاني هذه العلامات، هو ملاحظة “تغيرات على حسابك” مثل تغيّر الصورة الشخصية أو حذف بعض الرسائل أو رسائل مرسلة لم يتم كتابها في الأصل، وهو ما يشر إلى أن شخصا ما يتجسس على الحساب.

أما العلامة الثالثة، فهي “بطء في التطبيق”، فالتطبيقات البطيئة تشير إلى تثبيت برامج للتجسس بداخلها، وضحاً أنه إذا تم ملاحظة أي من هذه العلامات، فمن الأفضل حفظ النسخة الاحتياطية والصور والفيديوهات، ثم إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تنزيله من جديد.