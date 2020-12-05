علاج فراغات اللحية بالأعشاب

المستقلة /- علاج فراغات اللحية بالاعشاب، يتعرض الكثير من الرجال والشباب لمشكلة فراغات اللحية، مما تشوه مما تشوه شكل الذقن وتسبب ازعاج للبعض، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، الحالة النفسية والتوتر والانفعال، لذلك تقدم لك بعض العلاجات المنزلية لفراغات الذقن، بمفعول السحر.

علاج فراغات اللحية بالاعشاب

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، الأمر الذي يُهيء البشرة لنمو الجلد من جديد، ما عليك سوى تدليك المنطقة المصابة بالثعلبة في الذقن بزيت اللافندر لدقائق، ومن ثم تركه على المنطقة لعشر دقائق، ومن ثم شطفه بالماء البارد. كرر هذه العملية كل يوم ليعود الشعر وينمو من جديد.

يحتوي زيت الخروع على الكثير من الخصائص التي تجعل منه منتجًا طبيعيًا وفعالًا في إنبات وتطويل الشعر وعلاج الثعلبة. طبق زيت الخروع على المنطقة المصابة بالثعلبة في الذقن مرتين يوميًا، حيث سيعمل ذلك على تطهير المنطقة من البكتيريا والفطريات، وإعادة نمو الشعر من جديد.

افرك المنطقة المصابة بالثعلبة بفص من الثوم، وستشعر ببعض الحرارة والوخز في المنطقة وهذا أمر طبيعي، ثم اتركه لنصف ساعة واشطفه بالماء الدافئ بعدها، وكرر هذه الوصفة يوميًا لأفضل النتائج.

يعمل الشاي الأخضر على زيادة تدفق الدم في بصيلات الشعر، وتحفيز الدورة الدموية في الجلد، الأمر الذي يُعزز تغذية بصيلات الشعر، وبالتالي منعها من التساقط، كما أنه يحتوي على فيتامين C, E اللذان يعملان على تحفيز نمو الشعر بشكل فعّال. للاستفادة من خصائص الشاي الأخضر لعلاج الثعلبة في الذقن، ما عليك إلا أن تغلي الكركدي في الماء، ومن ثم أضف إليه الشاي الأخضر وقلبه جيدًا، وبعدها وباستعمال قطنة طبق المغلي على المناطق المصابة بالثعلبة في الذقن، وكرر العملية مرتين يوميًا لأفضل النتائج.

يعمل زيت الصبار على تحفيز نشاط الدورة الدموية في الجلد، وبصيلات الشعر، الأمر الذي يُحفز نمو الشعر في الذقن من جديد بقوة. ما عليكِ سوى أن تدهن المناطق المصابة بالثعلبة في الذقن بزيت الصبار ثلاث مرات كل يوم، لنتائج مرضية خلال أشهر.

يعمل زيت اللوز على منع تساقط الشعر وتحفيز البصيلات على النمو من جديد، الأمر الذي يكثف الشعر أيضًا. وأفضل طريقة للاستفادة من خصائص زيت اللوز لعلاج الثعلبة في الذقن هو تطبيق زيت اللوز على المناطق المصابة بعد غسلها بالماء الدافئ أو الاستحمام، وذلك لتعزيز الاستفادة من زيت اللوز والحصول على نتائج مرضية في أقصر وقت ممكن.

تمتلك الحلبة خصائص سحرية تمكنها من علاج الثعلبة وإنبات الشعر بشكل عام. وللاستفادة من هذه الخصائص، انقع كمية من الحلبة في كوب من الماء لليلة كاملة، ومن ثم اطحن البذور مع الماء في الخلاط الكهربائي حتى تحصل على عجينة متماسكة. طبق العجينة على مناطق الثعلبة في الذقن، واتركها لنصف ساعة، ومن ثم اغسل المنطقة بالماء البارد، وكرر هذه الوصفة يوميًا.