علاج شد العضل في كل أجزاء جسمك

المستقلة /- يعد علاج شد العضل من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الرياضيون وتحديدا المبتدئين؛ لأنهم يتعرضون لبعض المشاكل في العضلات أثناء ممارسة الرياضة، خاصة عندما يقومون بحركة خاطئة أو البدء في التمرين دون التمهيد له ببعض الحركات البسيطة، وكلما تم علاج شد العضل مبكرا؛ كلما كانت احتمالات الوقاية من المضاعفات أكبر.

وكلما كان التورم أو النزيف الموضعي في العضلات (من الأوعية الدموية الممزقة ) بشكل أفضل مبكرًا عن طريق وضع أكياس الثلج والحفاظ على العضلات المجهدة في وضع مشدود يمكن استخدام الحرارة عندما يخف التورم، ومع ذلك، فإن التطبيق المبكر للحرارة يمكن أن يزيد التورم والألم، ويجب الامتناع عن استخدام الثلج أو الحرارة على الجلد المكشوف، استخدم دائمًا غطاءًا واقيًا مثل منشفة بين الثلج أو الحرارة والجلد.

ويفضل تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDS ) مثل النابروكسين أو الأيبوبروفين لتقليل الألم وتحسين قدرتك على الحركة، لا تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو لديك تاريخ من الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي أو إذا كنت تتناول أيضًا مضادات تجلط الدم مثل الكومادين دون التحدث مع الطبيب، وفي هذه الحالة، يكون تناول عقار الاسيتامينوفين أكثر أمانًا فهو يساعد في تخفيف الألم ولكنه لا يقلل الالتهاب.

علاج شد العضل في الفخذ

بمجرد حدوث شد عضلي، تصبح العضلات عرضة للإصابة مرة أخرى ؛ لذلك، من المهم علاج شد العضل فى الفخذ على أكمل وجه وترك العضلات تلتئم بشكل صحيح واتباع التعليمات بعناية قد يوصي طبيبك بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين أو مسكن آخر لتخفيف الآلام، والراحة، والثلج، والضغط (باستخدام ضمادة)، والرفع، كما ينصح غالبا ببروتوكول فعالة في معظم الإصابات المتعلقة بالرياضة.

ويتطلب علاج شد العضل فى الفخذ عدة أمور مهمة، هى:

الراحة : خذ استراحة من النشاط الذي تسبب في الإجهاد، قد يوصي طبيبك باستخدام عكازات لتجنب زيادة الوزن على ساقك.

الثلج : استخدم الكمادات الباردة لمدة 20 دقيقة في المرة ، عدة مرات في اليوم.. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد.

الضغط : لمنع التورم الإضافي وفقدان الدم ، قم بارتداء ضمادة ضغط مرنة.

الرفع : لتقليل التورم ، استلق وادعم ساقك أثناء الراحة ، بحيث تكون أعلى من قلبك.

العلاج الطبيعي: مع تهدئة الألم والتورم ، سيساعد العلاج الطبيعي في تحسين نطاق الحركة والقوة.

علاج شد العضل في الظهر

تتشابه أعراض شد العضل في الظهر مع أعراض الحالات الأكثر خطورة مثل تلف الأعصاب والأورام لذا فمن المهم أن يقوم الطبيب بفحصها قبل البدء فى علاج شد العضل في الظهر.

وفى معظم الحالات يشفى شد العضل في الظهر من تلقاء نفسه بمرور الوقت، ولكن إذا أردت تسريع الشفاء يجب عليك علاج شد العضل فى الظهر بالطرق التالية:

– ضع ثلجًا على ظهرك لتقليل الألم والتورم بمجرد إصابة نفسك، افعل ذلك لمدة 20-30 دقيقة كل 3-4 ساعات لمدة 2-3 أيام، ويمكنك وضع ثلج على ظهرك بعد ممارسة النشاط البدني .

– ضع الحرارة على ظهرك ولكن فقط بعد 2-3 أيام من كريمة الثلج عليها أولًا، استخدم الحرارة على ظهرك فقط بعد زوال التورم الأولي، يمكنك استخدام وسادة تدفئة كهربائية أو زجاجة ماء ساخن، أو يمكنك فقط النقع في حمام ساخن.

– تناول المسكنات أو الأدوية الأخرى ، إذا أوصى طبيبك بذلك تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( NSAIDs ) ، مثل Advil أو Aleve أو Motrin ، في آلام أسفل الظهر وتورمه، ومع ذلك ، قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية. يجب استخدامها من حين لآخر فقط ، ما لم يذكر طبيبك خلاف ذلك على وجه التحديد، ومسكنات الألم ومرخيات العضلات ضرورية في بعض الأحيان

– استخدم الدعم اسأل طبيبك أو معالجك أولًا ، لكن ضع في اعتبارك الحصول على حزام لإضافة دعم لظهرك واستخدمه فقط لفترة قصيرة أو للدعم مع الرفع الثقيل أو المتكرر.

– احصل على علاج طبيعي لبناء القوة ، إذا أوصى طبيبك بذلك لا تمكث في السرير أو على الأريكة طوال اليوم هذا سيجعل الأمر أسوأ، حافظ على قوة العضلات في البطن وأسفل الظهر.

– لا تستعجل الأمور لا تحاول العودة إلى المستوى السابق من النشاط البدني حتى يمكنك التحرك بسهولة دون تصلب لا تشعر بأي ألم عند الانحناء والتواء والمشي والجري والقفز.

– إذا بدأت في دفع نفسك قبل شفاء إجهاد أسفل الظهر ، فقد ينتهي بك الأمر بألم مزمن في الظهر وإصابة دائمة.

علاج الشد العضلي في السمانة

يبحث الكثير من الناس عن علاج الشد العضلي في السمانة حيث يعد من اكثر الإصابات شيوعا وللمساعدة في تبسيط التشخيص والعلاج ، غالبًا ما يصنفها الأطباء إلى ثلاث درجات مختلفة اعتمادًا على شدة تلف ألياف العضلات، فالبسيطة تم علاجها بالثلج كما يحدث علاج شد العضل الخاص بالفخذ، هى:

الدرجة الأولى: يتم شد أو تمزق عدد قليل من الألياف العضلية ، لذلك تكون العضلات مؤلمة بشكل خفيف ، لكن قوة العضلات طبيعية.

الدرجة الثانية: يتمزق عدد أكبر من الألياف العضلية ، وبالتالي يكون هناك ألم عضلي شديد ومضض ، جنبًا إلى جنب مع تورم خفيف ، وفقدان ملحوظ للقوة ، وكدمات في بعض الأحيان (تسمى كدمات).

الدرجة الثالثة: تمزق العضلات طوال الطريق إفما أن تتمزق إلى قطعتين منفصلتين أو ينفصل الجزء اللحمي من العضلة عن الوتر، أو عبارة عن إصابات خطيرة تسبب فقدانًا تامًا لوظيفة العضلات ، فضلًا عن الألم الشديد والتورم والحنان وتغير اللون مما يسبب كسرًا في المخطط الطبيعي للعضلة ، وغالبًا ما ينتج عنه انبعاج أو فجوة واضحة تحت الجلد حيث تتفكك القطع الممزقة من العضلات.

علاج شد العضل في الرقبة

تلتئم الإصابة من تلقاء نفسها بمرور الوقت و للمساعدة في علاج شد العضل فى الرقبة اليك هذه النصائح:

– ضع ثلج على رقبتك لتقليل الألم والتورم بأسرع ما يمكن بعد الإصابة، و افعل ذلك لمدة 15 دقيقة كل 3-4 ساعات لمدة 2-3 أيام، و لف الثلج في منشفة رقيقة أو قطعة قماش لمنع إصابة الجلد .

– تناول المسكنات أو الأدوية الأخرى ، إذا أوصى طبيبك بذلك حيث تساعد الأدوية مثل الأسيتامينوفين ( تايلينول ) أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( المسكنات ) ، مثل الإيبوبروفين ( أدفيل ، موترين ) أو نابروكسين ( أليف ) في تخفيف الألم، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية لا تستخدمها أبدًا بانتظام ما لم يخبرك طبيبك بذلك على وجه التحديد.

– استشر طبيبك قبل تناولها إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو تعاني من أي مشاكل طبية، إذا لم تنجح الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، فقد تكون مسكنات الألم ومرخيات العضلات ضرورية.

– استخدم دعامة أو طوق عنق لإضافة الدعم ، إذا أوصى طبيبك بذلك. ومع ذلك ، لا ينصح باستخدامها على المدى الطويل ، لأنها يمكن أن تضعف بالفعل عضلات رقبتك.

– ضع حرارة رطبة على رقبتك ولكن بعد 2-3 أيام فقط من وضع الثلج عليها أولًا، استخدم الحرارة على رقبتك فقط بعد زوال التورم الأولي ويمكنك استخدام مناشف مبللة دافئة أو أخذ حمام دافئ.

– وتوجد علاجات أخرى قد تساعدك ابرزها: الموجرات فوق الصوتية والتدليك.

علاج الشد العضلي في الركبة

يعتمد علاج الشد العضلي في الركبة على نوع وشدة الإصابة ويمكن أن يشمل (الراحة ، والثلج ، والضغط ، والرفع) والتى ذكرناها بالتفصيل في بداية التقرير، هذا بالاضافة الى أن العلاج الطبيعي يساعد في علاج الشد العضلى فى الركبة.

علاج الشد العضلي في الكتف

بالنسبة للعديد من المشكلات الأخرى ، قد يقترح طبيبك الراحة أو الحرارة أو الثلج وتناول دواء مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين لتقليل الألم والتورم، وتتضمن خطة علاج الشد العضلي في الكتف عادة تمارين لمساعدة على تمدد وتقوية المفصل وتحسين نطاق الحركة.