علاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

المستقلة /- الإمساك مشكلة شائعة جداً. ويؤخذ الإمساك في الاعتبار عادة إذا كان هناك أقل من 3 حركات أمعاء في الأسبوع. في معظم الأحيان، يكون وظيفياً، أي أنه لا ينتج عن أي مرض بل بسبب عادات الأكل السيئة، أو الخمول البدني، أو الإجهاد، أو وجود البواسير والشقوق الشرجية.

بحسب الدكتور جاك ألارد، إذا كنتِ تعانين من الإمساك وهذه المشكلة جديدة عليكِ فلا تترددي في استشارة طبيبك. إذ يمكن أن يظهر سرطان القولون في بعض الأحيان بهذه الطريقة، ولكن يمكن أن يكون السبب أيضاً أمراض أخرى (مشكلة الغدد الصماء مثل مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية، مشكلة عصبية أو مجرد تناول دواء جديد).

وبالمثل، إذا صاحب الإمساك أعراض أخرى (دم في البراز، فقدان الوزن، آلام في البطن وانخفاض في قياس البراز)، استشيري طبيبك.

الإمساك وصعوبة الإخراج

لا يعتبر الطب التقليدي أنه من الضروري للصحة تفريغ البراز بشكل يومي. يعتمد تواتر إفراغ البراز على كل شخص، لكننا نتحدث عموماً عن الإمساك إذا كان هناك أقل من 3 مرات تبرز في الأسبوع وكان من الصعب الإفراغ.

سيحدد الطبيب أولاً ما إذا كان الإمساك ثانوياً (متتالياً مع مرض آخر). في هذه الحالة سيعالج السبب أو سيصف فحوص إضافية، مثل تنظير القولون. علاج البواسير إذا لزم الأمر، إذ غالباً ما تكون سبباً للإمساك. إذا كان الإمساك حديثاً وكنت تتناولين دواءً جديداً، فتحدثي إلى طبيبك؛ فقد يكون الدواء الخاص بك هو سبب مشكلتك.

ثمَّ سيحدد الطبيب ما إذا كان إمساكاً مؤقتاً أو إمساكاً نهائياً.

علاج الإمساك

البقوليات والحبوب الكاملة تحتوي على الألياف اللازمة لمحاربة الإمساك

سيوصي الطبيب أولاً بتعديل النظام الغذائي لزيادة تناول الألياف: الخضراوات النيئة، والخضراوات المطبوخة، والبقوليات، والفواكه الغنية بالبكتين (التفاح، والكمثرى، والخوخ، والتوت)، وخاصة الحبوب الكاملة.

يمكن إضافة نخالة القمح، التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف، أو حبوب أخرى إلى الوصفات، إلخ. ولعلاج الإمساك يُنصح بتناول ربع كوب من نخالة القمح يومياً.

كما أن القراصيا الكاملة وعصير القراصيا لهما فعالية عالية في تخفيف الإمساك لاحتوائهما على السوربيتول، وهو ملين طبيعي. عادة ما تكون الجرعة اليومية من 8 أونصات كافية. ومع ذلك، فمن الضروري في بعض الأحيان الانتظار عدة أسابيع قبل الشعور بفوائد النظام الغذائي الغني بالألياف أثناء العبور.

في الوقت نفسه، سيوصي الطبيب أيضاً بشرب ما يكفي من الماء والزهورات والعصائر الطبيعية وغيرها؛ مع تجنّب المشروبات المحتوية على الكافيين التي تسبب الجفاف ويمكن أن تهيج القولون. ومع ذلك، إذا كان الإمساك مزمناً مصحوباً بتهيج في الأمعاء، فتجنبي تغيير نظامك الغذائي فجأة.

وإذا استمر الإمساك، فسوف يوصي بملين لعلاج الحالة.

علاج الإمساك المزمن

في حالة الإمساك المزمن، قد يوصي الطبيب بالحقن الشرجية الدقيقة أو التحاميل لاستعادة منعكس الإخلاء.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال العلاج بالتغذية الراجعة (الارتجاع البيولوجي)، يمكن إعادة تثقيف المهارات الحركية الشرجية بعد نوبة من الإمساك المزمن، إذا لزم الأمر.

لكن أساس علاج الإمساك يبقى اتباع نظام غذائي غني بالألياف مصحوباً بالماء الوفير وممارسة الرياضة البدنية.