علاج آثار البقع في الوجه قبل عيد الأم

المستقلة /- قبل عيد الأم 2022، تعاني الكثير من السيدات من ظهور البقع السوداء والبنية الداكنة على منطقة الوجه، مما يجعلهن في حالة بحث مستمرة عن وصفات دوائية وطبيعية تضمن لهن زوال هذه البقع في أسرع وقت، ومحاولة الظهور ببشرة مشرقة ونضارة وخالية من البقع في هذه المناسبة التي تنتظرها الأمهات كل عام.

كيف أزيل آثار البقع من الوجه؟

إزالة آثار البقع من الوجه تتطلب من التأكيد على أنالبقع البنية تعد من أكثر مشاكل الجلد التي تكرر كثيراً وتظهر من وقت للآخر عند الكثير من النساء، خاصة قبل المناسبات والأعياد، حيث غالبا ما يصبح التوتر والقلق سبباً في ظهور البقع في البشرة، ويختلف لون البقعة ما بين اللون البني الفاتح والبني الغامق المائل للأسود، إضافة إلى ظهور بعض البقع الحمراء عند بعض السيدات.

وتختلف أسباب ظهور البقع من سيدة إلى أخري وهناك أسباب متعددة لسبب ظهورها من بينها التعرض الدائم للشمس فهو واحد من أكثر الأسباب شيوعاً، لذا عليك تجنب التعرّض لأشعة الشمس، مع وضع طبقة كافية من مستحضر الوقاية من أشعة الشمس للحفاظ على بشرتك، عليكِ البدء في استخدام الكريمات الخاصة بإزالة البقع.

ترطيب البشرة واحدة من الأمور التي تغفل عنها السيدات، فهو يعتبر كلمة السر في الحصول على بشرة خالية من البقع الداكنة، كثيراً ما تنشأ هذه البقع من الجفاف، لذلك عليك الترطيب باستمرار، ثم عليكِ اختيار غسول البشرة المناسب لكِ، مع كل الحرص على غسل وجهكِ مساءً، بهذا الغسول ومن ثم وضع طبقة ترطيب كافية.

إزالة آثار البقع من الوجه نهائياً

هناك بعض الوصفات والعلاجات الطبيعية التي تعمل على إزالة الحبوب والبقع عليكِ تطبيق الوصفات بشكل منتظم للحصول على بشرة صافية ومشرقة قبل عيد الأم.

علاج للتخلّص من بقع الوجه

وصفة الزبادي

الزبادي واحدة من الوصفات الطبيعية التي تتميز بمفعولها القوي والسريع، ضعي الزبادي قليل الدسم على البقع البنية كل يوم لمدة 20 دقيقة. يمكن غسله بالماء البارد بمجرد أن يجف، كما يمكنك وضع الزبادي وتركه لمدة ليلة كاملة للحصول على النتائج.

وصفة الصبار

استخدمي الصبار المستخرج وضعيه على البقع في الوجه، عليكِ تدليكه برفق على الجلد، ثم تركه لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء البارد، من الممكن تجربة هذه الوصفة مرتان في اليوم لمدة شهر إلى شهرين على الأقل للحصول على نتائج واضحة في علاج البقع البنية.

وصفة عصير الليمون

الليمون هو واحد من أهم منظفات البشرة والوجه وذلك بسبب خصائص التبييض الطبيعية لعصير الليمون، فهو يعد طريقة مثالية من أجل التخلص من البقع البنية القبيحة على الجلد، لذلك قومي بوضع عصير الليمون على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء. علي أن يتم ذلك مرتين كل يوم، ثم عليك التأكد من تخفيف عصير الليمون بالماء إذا كانت بشرتك حساسة.

وصفة زيت الخروع

يعد زيت الخروع من الوصفات الطبيعية التي تقضي علي مشكلة الحبوب أو البقع البنية على الجلد، حيث قومي بوضع القليل من الزيت على كرة قطنية نظيفة وضعيه على البقع، ثم تدليك بلطف لبعض الوقت، حيث يجب أن يتم ذلك مرة في الصباح ومرة في الليل قبل الذهاب للنوم.

وصفة خشب الصندل

خشب الصندل واحد من الخصائص المطهرة والمضادة للشيخوخة وعلامات تقدم العمر على البشرة، حيث يتمتع خشب الصندل بالعديد من الفوائد للبشرة، التي تجعله منتجاً طبيعياً مثالياً للتخلص من البقع وآثارها على الجلد، حيث قومي بصنع عجينة طازجة بخشب الصندل والماء أو بخشب الصندل وماء الورد والغلسرين وتطبيقه على البقع في الوجه يجب تركه ليجف، ثم بعدها اغسلي وجهك بالماء البارد بعد ذلك ويجب أن تتم هذه العملية مرتين في اليوم.

وصفة اللبن

تغفل الكثير من السيدات أن اللبن الرائب هو مشروب لا يكون له فوائد كبيرة للجسم عند تناوله فحسب، بل هو أيضاً يصبح علاج فعال للبقع إذا تم تطبيقه، حيث يمكن تطبيق ذلك باستخدام كرة قطنية على البقع وغسلها بعد بضع دقائق. في غضون أسبوعين ستجدين فرقاً واضحاً.

وصفة البابايا

من الممكن الاستفادة من الإنزيمات الموجودة في البابايا لعلاج آثار البقع على الوجه وذلك من خلال استخدام البابايا المبشورة على الجلد مدة 20 دقيقة متبوعة بشطفها بالماء الفاتر. يجب أن يتم ذلك مرتان في اليوم.

وصفة عصير البصل

عصير البصل الطازج واحد من العلاجات الطبيعية التي تم وضعها على البقع البنية 3 مرات في اليوم، حيث تساعد الخصائص الحمضية وخصائص التبييض في العلاج التدريجي والفعال للبقع البنية في غضون أسبوعين.