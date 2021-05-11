عقيد باب الحارة يصدم الجمهور .. تفاصيل

المستقلة /- وصف الفنان السوري سامر المصري مسلسل باب الحارة وكثرة أجزائه بأنها “مطاطة”، منتقدا بشكل الصريح الشركة المنتجة التي استمرت فيه دون مراعاة للتجديد اللازم، معتبرا اياها تعيد الادوار والكلمات والحلقات بشخصيات جديدة في كل موسم.

واعترف الفنان القدير بأنه حزين للغاية لما وصل إليه العمل، معتبرا اياه “طفش” العديد من النجوم، كما أعرب عن امتعاضه من الانقلاب الذي رآه بسبب بعض المشاهد وجعل شخصية “العقيد” شخصية غراية بعدما كان “قبظاي”.

وبمجرد أن صدح “العقيد” برأيه حتى انكب الجمهور على وجهه يحاول استيعاب ما حصل، إذ وصفو كلماته بأنها مجنونة وجريئة، والبعض اعتبرها معيبة بحق الفنان سار المصري “اللي لحم كتافه من خير باب الحارة”، كما علق احد المتابعين.

وفي ابرز ردود الفعل، قال احمد عوجان: “يا عقيد الحارة لوما المسلسل ما كان حدا عرفك، ولكن هاي عادتكن بتاكلو بالصحن وبتبصقو فيه”.

أما علا الطرطوسية قالت: “تساقط النجوم تباعا، بعد ام عصام يطل علينا العقيد ليخبرنا بأن العمل فاشل! متاكد انت؟”.

على النقيض تماما ايد آخرون خاصة بعض النقاد الفن وجهة نظر الفنان سامر المصري واعتبروها قراءة واقعية لما حصل في الدرامة الشامية عموما وباب الحارة خصوصا