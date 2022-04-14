عقوبات تنتظر المحطات الاهلية المخالفة.. النفط تؤكد عدم وجود أزمة في الوقود

عقوبات تنتظر المحطات الاهلية المخالفة.. النفط تؤكد عدم وجود أزمة في الوقود

المستقلة /- جددت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تأكيدها بعدم وجود أزمة في الوقود، مشيرة إلى أن عقوبات تنتظر المحطات الاهلية المخالفة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان صدر، اليوم، إنه أجرى جولة تفقدية في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد يرافقه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعدد من المسؤولين في الشركة .

وأكد يونس، حرص الوزارة على توفير مادة البنزين، نافياً وجود ازمة او نقص في التجهيز للمحطات الحكومية والاهلية.

وأشار إلى أن بعض اصحاب محطات الوقود الاهلية ورغم دعم الوزارة لعملهم، فإنهم يفتعلون الازمات على حساب المواطن والوزارة لاهداف ومصالح ضيقة، مبيناً أنه التقى بعدد من المواطنين الذين عبرو عن تضامنهم مع قرار الشركة بمحاسبة المقصرين من اصحاب المحطات الاهلية .

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن الشركة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من اصحاب المحطات المخالفة للتعليمات، موضحاً أن الشركة لن تتهاون مع من يحاول العبث بحاجات المواطنين.

وأكد وجود انسيابية عالية في عمليات التجهيز وتزويد المواطنين بالوقود .

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد حذرت في وقت سابق أصحاب المحطات الاهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى إفتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين .

وعدت الشركة هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، واضراراً بالصالح العام و إستهدافاً للإقتصاد الوطني .

وشددت الشركة بأن اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن الغاء الوكالة وايقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الاضرار المترتبة على هذه المخالفات.

وأكدت الشركة بأن المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود.

وأعلن مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب عبود، أمس الأربعاء، عن إقامة دعاوى قضائية ضد محطات التعبئة الاهلية التي أعلنت إضراباً عن العمل.

واستفاقت المحافظات العراقية، امس الاربعاء، على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل اثر قرار لوزارة النفط الاتحادية.

وأبلغ مصدر محلي في تصريح صحفي، أن بعض محطات الوقود الأهلية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت إغلاقاً تاماً والبعض آخر يشهد زخماً كبيراً، مشيراً إلى أن “هناك طوابير طويلة امام محطات الوقود الحكومية نتيجة اضراب المحطات الاهلية عن العمل.

وعزا المصدر سبب الاضراب إلى أن وزارة النفط رفعت اسعارها على المحطات الاهلية وفرضت شروطاً جديدة، مشيراً إلى أن أصحاب المحطات الاهلية امتنعوا عن العمل بالشروط الجديدة وعمدوا إلى الإضراب والضغط الان يحصل على المحطات الحكومية.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم الخميس اجتماعاً برلمانيا – حكوميا في مبنى مجلس النواب العراقي يجمع النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ووزير النفط والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة ازمة الوقود، بحسب ما ابلغ به مصدر نيابي وكالة شفق نيوز.