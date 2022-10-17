عقوبات اوربية على شرطة الأخلاق الإيرانية

المستقلة/- اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لتبنّي عقوبات على إيران، ودان العديد حملة القمع التي يشنّها النظام على المحتجين، مشدّدين في الوقت ذاته على ضرورة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إنّ قائمة العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تضمّ 11 مسؤولاً إيرانياً وأربعة كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنّ من بين المستهدفين بالعقوبات “ما يُسمى بشرطة الأخلاق، وهي كلمة غير مناسبة حقاً عندما ترى الجرائم التي تُرتكب هناك”.

وُوضعت القائمة قبل التحوّل المأساوي الأخير في الأحداث في إيران، حيث اندلع حريق مميت في سجن إوين المعروف بإساءة معاملة السجناء، والذي يضم معتقلين سياسيين الإيرانيين ومزدوجي الجنسية والأجانب.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من الحملة الدموية التي يشنّها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، الشابة التي تبلغ من العمر 22 عاماً بعدما كانت قد اعتقلتها شرطة الأخلاق قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت التظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع.

وقالت بيربوك “عندما ترى هذه الصور المريعة من حريق السجن، عندما ترى أشخاصاً مسالمين، نساءً ورجالاً وبشكل متزايد شباباً وطلّاباً في المدارس لا يزالون يتعرّضون للضرب المبرح، لن نتمكّن ولن نغمض أعيننا عن ذلك”.

وحذّرت من أنه “إذا استمرّ العنف، فإنّ المزيد سيتبع”.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إنّ العقوبات كانت ضد “هؤلاء المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية وليس أقلّها قتل العديد من النساء”.

وأضافت “ستكون عقوبات ضدّ شرطة رجال الأمن والمسؤولين السياسيين وأولئك الذين قادوا العنف”، واصفة الخطوة بأنها “قرار مهم ومرحّب به”.

من جهته، بدا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن متشكّكاً بشأن ما إذا كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي “ستضر” بإيران، لكنّه قال “ربما يكون هذا النظام قد نجح خلال الأعوام الأربعين الماضية، لكنّه الآن لم يعد يعمل. ولهذا السبب يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ هذه الخطوة الآن”.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بالفعل عقوبات ضدّ إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري الآن.

وردّت إيران باتهام الولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وتأتي هذه التطوّرات في الوقت الذي تتضاءل فيه الآمال في إعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 والذي نُسف عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في العام 2018.