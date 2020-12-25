عقد هدنة بين العشائر المتنازعة في ديالى منطقة ابو صيدا

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المستقلة  / -اعلن قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني عن عقد هدنة بين العشائر المتنازعة في ابو صيدا لانهاء المشاكل بينها.

وذكر بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني ابو تراب عقد مؤتمرا لعشائر ابو صيدا في مقر قيادة شرطة ديالى، بحضور قائد الشرطة، وشيوخ ووجهاء عشائر ناحية ابي صيدا للوقوف على المشاكل والخلافات العالقة في الناحية، حيث تم الاتفاق مع العشائر المتنازعة لوضع هدنة لفترة قصيرة لإنهاء المشاكل وارضاء جميع الأطراف من أجل عودة الأمن والهدوء الى ناحية ابي صيدا .

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