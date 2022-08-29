عقد مؤتمر امني موسع في ميسان لمناقشة الخطة الخاصة بزيارة الأربعين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..عقدت قيادة عمليات ميسان الاثنين مؤتمرا امنيا موسعا مع الدوائر الامنية وذات العلاقة لمناقشة خطة زيارة الأربعين.

وقالت القيادة في بيان تلقته (المستقلة) ان ائد العمليات اللواء الركن محمد الزبيدي ترأس المؤتمر الذي عقد في مقر العمليات، بحضور المعاون الأمني لمحافظ ميسان ، وقائمقام قضاء العمارة، وقائد الشرطة، ورئيس أركان العمليات، ومديرو المرور والمخابرات واستخبارات ومكافحة إرهاب ميسان والأمن الوطني واستخبارات وأمن ميسان وآمر اللواء السابع والتسعين والرد السريع وممثلو المواكب والهيئات الحسينية وضباط مديريات وأقسام شرطة ميسان و ضباط الأجهزة الأمنية الساندة كافة.

واوضح البيان ان الخطة الأمنية تمثلت بتوزيع القطعات بمختلف صنوفها على طول الطريق من منفذ الشيب بإتجاه مدينة العمارة وطريق قضاء الميمونة ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة وبالقرب من المواكب الحسينية والطرق التي يسلكها الزائرون.

ونقل عن الزبيدي تشديده على ضرورة تعاون القوات الأمنية مع أصحاب المواكب والزائرين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ووصولهم الى العتبات المقدسة بأمن وسلام.